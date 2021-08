SEDETEVI COMODI, STA COMINCIANDO LO SHOW – FEDEZ TORNA A MENARE DURO SU SALMO DOPO CHE L’ASSESSORE AL TURISMO DI OLBIA MARCO BALATA È STATO PAPARAZZATO NEL BACKSTAGE CON IL FRATELLO DEL RAPPER DURANTE IL CONCERTO-ASSEMBRAMENTO: “LE CANZONI CONTRO SALVINI, MA PRIMA FAMMI ORGANIZZARE UN CONCERTINO IN PIAZZA CON L’ASSESSORE DI FORZA ITALIA. POI DICIAMO CHE L’HO FATTO ILLEGALMENTE CHE FA FIGO. PER COLPA TUA PAGANO GLI ALTRI...” - VIDEO

Arianna Ascione per “il Messaggero”

l'assessore al turismo marco balata nel backstage con il fratello di salmo 3

Il concerto di Salmo di venerdì scorso a Olbia, su cui la Procura di Tempio Pausania sta indagando, è diventato un caso politico: nelle stesse ore in cui il sindaco Settimo Nizzi (FI) negava che il Comune sapesse dell'evento - scaricando così le responsabilità sull'artista - l'assessore al turismo Marco Balata è finito nell'occhio del ciclone per un'immagine pubblicata dal sito Olbia.it : è stato immortalato nel backstage dell'evento accanto a Sebastiano Pisciottu, fratello e manager di Salmo.

fedez attacca salmo 1

Immediate le reazioni: 11 consiglieri di opposizione hanno chiesto le dimissioni di Nizzi ed è stata annunciata una mozione di sfiducia. Secondo loro infatti esistono «precise responsabilità in capo all'amministrazione, che non ha saputo o voluto garantire la sicurezza e la salute di turisti e cittadini». Il primo cittadino «non poteva non essere a conoscenza dell'evento» e, se anche fosse, «qualora l'assessore Balata, presente all'evento, avesse avallato tutto tenendoglielo nascosto, ne chieda le dimissioni».

la folla al concerto di salmo

Nel frattempo, in seguito all'annuncio dell'annullamento del Festival internazionale del Mirto 2021 (che si sarebbe dovuto svolgere ad Olbia dal 17 al 20 agosto), il rapper Fedez è tornato ad attaccare Salmo: «Il concerto protesta di Olbia inizia ad avere conseguenze, ed è giusto che a pagare siano altri, vero? Davanti alla voglia di un artista benestante di cantare fortissimo, piccoli commercianti e artigiani di Olbia oggi si sono visti annullare la sagra del mirto. Si tratta di persone meno agiate dell'artista, che avevano necessità di lavorare per portare il cibo a casa. Ma quando si protesta non si guarda in faccia nessuno».

fedez attacca salmo 2

«Mirtò non è stata annullata per motivi sanitari, visto che non esiste alcun ordinanza che ne vieti lo svolgimento secondo le normative vigenti» ha replicato in un lungo post sul suo profilo Facebook Balata che, in merito all'esibizione di Salmo, ha ribadito di non essere stato a conoscenza dell'iniziativa: «Ero lì, non mi sono mai nascosto e ho rilasciato dichiarazioni in merito la sera stessa. Per chi gioca sul mio coinvolgimento, dovrebbe portare qualcosa di più sostanzioso a supporto di una foto sfocata, visto che come la maggior parte delle persone, non ero a conoscenza della performance, posizione tra l'altro confermata da tutti».

salmo

Intanto se al Molo Brin di Olbia il 13 agosto le misure anti Covid sono state dimenticate, a Cerveteri lunedì sera si è verificato un inaspettato fuoriprogramma durante il concerto di Manu Chao all'Etruria Eco Festival, iniziato regolarmente tra posti a sedere e controllo dei green pass. Quando ad un certo punto le disposizioni sono venute meno (molte persone si sono accalcate per ballare senza mascherine né distanziamento) il sindaco Alessio Pascucci è subito salito sul palco per ristabilire l'ordine, minacciando di interrompere lo spettacolo se gli spettatori non fossero tornati ai loro posti.

