20 nov 2022 09:00

A SENIGALLIA, UN’ANZIANA TEDESCA È STATA INVESTITA DA UN’AUTO PIRATA, CHE HA TRASCINATO IL CORPO PER OLTRE 8 CHILOMETRI – LA VITTIMA, DI 81 ANNI, È STATA COLPITA DA UN FURGONE MENTRE STAVA ATTRAVERSANDO LA STRADA INSIEME AL SUO CANE SOTTO LA PIOGGIA BATTENTE: IL CONDUCENTE SI SAREBBE SUBITO FERMATO PER PRESTARE SOCCORSO, MA PROPRIO IN QUEL MOMENTO LA SIGNORA È STATA INVESTITA DA UN ALTRO MEZZO…