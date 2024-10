SERENA WILLIAMS RACCONTA DI ESSERSI SOTTOPOSTA A UN DELICATO INTERVENTO CHIRURGICO PER RIMUOVERE UNA CISTI BRANCHIALE DAL COLLO: "I DOTTORI MI HANNO CONSIGLIATO DI FARLA RIMUOVERE IL PRIMA POSSIBILE PERCHÉ ERA DIVENTATA GRANDE QUANTO UN POMPELMO E POTEVA INFETTARSI" - LA CAMPIONESSA DEL TENNIS AVEVA FATTO PERDERE LE SUE TRACCE, FACENDO PREOCCUPARE I SUOI FAN - VIDEO

serena williams operata al collo

Dopo settimane di silenzio Serena Williams è tornata a mostrarsi sui social network e lo ha fatto annunciando di essersi sottoposta a un delicato intervento chirurgico per rimuovere una cisti branchiale dal collo. […]

LA SCOMPARSA DALLA SCENA PUBBLICA

A inizio settembre i suoi fan l'avevano vista all'Arthur Ashe Stadium per assistere a uno dei match degli U.S. Open. Poi di Serena Williams si erano perse le tracce sia in pubblico sia sui social network. […] Solo nelle scorse ore, però, Serena Williams ha deciso di parlare apertamente dei suoi problemi di salute. […]

LA SCOPERTA DEL NODULO AL COLLO

Attraverso un video pubblicato su TikTok Serena Williams ha raccontato il suo calvario, mostrandosi in ospedale prima e dopo l'intervento. "A maggio ho trovato un nodulo sul collo. Sono andata subito dal dottore, ho fatto una risonanza magnetica e mi hanno detto che avevo una ciste brachiale", ha spiegato nel video la tennista, proseguendo: "Non ne avevo mai sentito parlare. Hanno detto che non devo fare nulla per rimuoverla se non volessi. Quindi non l'ho rimossa ma continuava a crescere".

serena williams cerimonia d apertura parigi 2024

La sportiva ha rivelato di essersi sottoposta ad altri test per capire se potesse trattarsi di un nodulo maligno: "Tre test e una biopsia dopo era ancora tutto negativo ma i dottori mi hanno consigliato di farla rimuovere il prima possibile perché era diventata grande quanto un piccolo pompelmo e poteva infettarsi o peggio ancora perdere liquido".

L'INTERVENTO E LE ATTUALI CONDIZIONI

[…] "Mi sento così grata e fortunata che tutto abbia funzionato e, soprattutto, sono sana. Sono comunque arrivata all'American Doll con Olympia come promesso. E sì, è tutto ok", ha detto nel video la sportiva rassicurando i fan sulle sue attuali condizioni di salute: "In quest'ultimo periodo mi sono persa tante cose, come i Woman of the Year awards di Glamour Magazine e il ritiro di Rafael Nadal, ma mi sto ancora riprendendo e sto migliorando. La salute viene sempre al primo posto".

