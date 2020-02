SI AGGRAVANO LE CONDIZIONI DEI 2 CINESI RICOVERATI ALLO SPALLANZANI PER IL CORONAVIRUS – I DUE SONO STATI TRASFERITI NELLE SCORSE ORE IN TERAPIA INTENSIVA - CONTE: "NON C'È MOTIVO DI PANICO" - L'OMS: "CONTENERE LA DISINFORMAZIONE" - IL NUMERO DUE DELLA SOCIETÀ DELLA CROCE ROSSA CINESE, ZHANG QIN, È STATO LICENZIATO PER NEGLIGENZA NEL CONTRASTO ALL’EPIDEMIA...

Silvia Morosi per corriere.it

Il numero di infezioni da coronavirus ha superato in Cina quota 20.400, con 3.235 nuovi casi confermati. Due persone sono state infatti uccise dal virus fuori dalla Cina: dopo il cinese morto nelle Filippine, un uomo di 39 anni ha perso la vita a Hong Kong. Intanto, in Giappone una nave da crociera con 3.500 persone a bordo è in quarantena dopo la scoperta di almeno 7 casi sospetti.

Isolati 3 distretti Hangzhou: tra questi anche l'area che ospita il quartier generale di Alibaba. Hyundai è stata costretta a fermare gli impianti per mancanza di materiali. Fonti della Farnesina confermano che il diciassettenne italiano rimasto a Wuhan non ha il coronavirus. Il bollettino diffuso in mattinata dallo Spallanzani di Roma ( spiega che le condizioni della coppia cinese ricoverata si sono aggravate

Ore 16.05 - Il numero due della Società della Croce rossa cinese, Zhang Qin, è stato licenziato per negligenza nel contrasto all’epidemia del coronavirus. La decisione è stata presa, riferisce un comunicato diffuso dall’agenzia Xinhua, dopo che un’inchiesta ha dimostrato che dirigenti e funzionari della Croce rossa della provincia hanno malgestito fondi e materiali distribuiti per contenere l’epidemia, violato regolamenti e si sono resi responsabili di errori nella diffusione di informazioni.

Sono quindi stati sanzionati anche altri due alti dirigenti della Croce rossa, Chen Bo, e Gao Qin. Nel frattempo L’Opec, riunito a Vienna, sta valutando di raddoppiare i tagli alla produzione di greggio, inizialmente previsti a 500.000 barili al giorno, portandoli a un milione.

Ore 15.06 - I cittadini cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma dopo aver contratto il coronavirus e trasferiti nelle scorse ore in terapia intensiva «hanno le cure migliori che si possano assicurare» loro, ha assicurato Giuseppe Conte da Londra.

Ore 14.08 - La Confederazione calcistica dell'Asia ha deciso di rinviare ad aprile e maggio le partite della Champions in cui sono impegnati i club cinesi, ovvero Evergrande Guangzhou, Guoan Pechino, Shangai Shenhua e Shangai SIPG. I match avrebbero dovuto svolgersi a Perth e Sydney, ma la chiusura delle frontiere in Australia ha reso necessario un ulteriore spostamento delle date.

Ore 13.57 - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato che i brasiliani rimpatriati da Wuhan, epicentro dell'epidemia di coronavirus in Cina, effettueranno una quarantena di 18 giorni in una base aerea nella città di Anapolis, nel Goias.

Ore 12.50 - L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha affermato oggi che l'epidemia di polmonite virale da coronavirus determinatasi in Cina «non costituisce ancora una pandemia».

Ore 12.45 - I tribunali in diverse parti della Cina hanno annunciato le linee guida sull'uso della legge contro la diffusione del coronavirus. Come già annunciato nei giorni precedenti, i funzionari che non seguiranno le indicazioni del presidente cinese, Xi Jinping, contro il coronavirus di Wuhan saranno puniti.

Ore 12.37 - L'ospedale Spallanzani di Roma — nel bollettino odierno — fa sapere che si sono aggravate le condizioni della coppia cinese ricoverata presso la struttura: «Hanno avuto un aggravamento a causa di una insufficienza respiratoria, come segnalato nei casi fino ad ora riportati in letteratura. Pertanto è stato necessario un supporto respiratorio in terapia intensiva. Intanto «altri 11 pazienti sono stati sottoposti al test».

