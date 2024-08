7 ago 2024 16:15

SI POSSONO SOBILLARE LE FOLLE ANCHE IN "SMART WORKING" - LA POLIZIA DI CIPRO È PRONTA A COLLABORARE CON LE AUTORITA' BRITANNICHE PER FERMARE TOMMY ROBINSON, ESPONENTE DI ESTREMA DESTRA IN FUGA DALLA GIUSTIZIA INGLESE - DA UN HOTEL DI LUSSO SULL'ISOLA STA FOMENTANDO VIA SOCIAL I DISORDINI SCATENATI DA GRUPPI DI ESTREMISTI NEL REGNO UNITO - SU ROBINSON PENDE UN MANDATO DI CATTURA: È FUGGITO ALL'ESTERO E NON SI È PRESENTATO A UN'UDIENZA IN TRIBUNALE A LONDRA, IL 29 LUGLIO SCORSO...