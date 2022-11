LA SOLITA SELFIE-CIENTE: VUOLE FARE L'INFLUENCER E SI BECCA L'INFLUENZA - A VENEZIA, UNA TURISTA È CADUTA DAL PONTE DI RIALTO MENTRE SI SCATTAVA UN SELFIE – LA RAGAZZA, CHE PER FORTUNA NON È RIMASTA FERITA, SI È SPORTA TROPPO DALLA BALAUSTRA ED È FINITA IN ACQUA, CHE IN QUESTO PERIODO È FREDDISSIMA… - VIDEO

TURISTA A VENEZIA CADE DAL PONTE DI RIALTO

E' caduta dal Ponte di Rialto, a Venezia, per farsi un selfie. Disavventura bagnata, ma non tragica - e sarebbe potuto esserlo - per una turista che mentre cercava di scattare il selfie perfetto, quello da super like, è piombata in acqua, nella città lagunare. E forse il video girato da qualche altro turista, ha avuto un effetto migliore di quel selfie, visto che ha fatto il giro del web. La turista si è sporta un po' troppo dalla balaustra ed è caduta in acqua.

Per fortuna in quel momento non passavano imbarcazioni, traghetti o gondole altrimenti la caduta sarebbe potuto essere rovinosa. Nel filmato diffuso dalla pagina Facebook, Venezia non è Disneyland, non si vede il volo, ma la donna nuotare nelle acque fredde del canale, proprio al di sotto del noto ponte veneziano, mentre un tassista è pronto a prestare soccorso.