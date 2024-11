Ivan Rota per Dagospia

cristiano malgioglio

Malgioglio a Sanremo? Lui dice che in quel periodo andrà negli States…

Alba Parietti ha subito due operazioni agli occhi nel giro di pochi giorni: ora si è un po’ ripresa grazie anche alle amorevoli cure del compagno Fabio Adami con il quale ha festeggiato il di lei figlio Francesco Oppini che è diventato giornalista. E la rivedremo in primavera nella nuova serie del programma di Piero Chiambretti.

anna lou castoldi nikita perotti

Anna Lou Castoldi e il flirt con il suo maestro Nikita Perotti a Ballando: “È nato un amore”, ha detto la figlia di Asia Argento e Morgan, a Unomattina, ospite di Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. La concorrente di Ballando con le stelle non ha però voluto rivelare di più, limitandosi a concedere un sorriso enigmatico a chi voleva sapere di più.

Geolier al Festival di Sanremo ha vinto 60 mila euro grazie ad Angelina Mango. Lo ha rivelato lui nel suo libro appena uscito. “Mi immaginavo già come sarebbe andata a finire. Tanto che mi ero giocato i soldi su Angelina Mango ncopp’ ‘a Eurobet. E ho vinto 60.000 euro“.

alessandro basciano sophie codegoni

Sophie Codegoni rompe il silenzio dopo l’arresto di Alessandro Basciano: “Ho dovuto proteggere me e nostra figlia”. Su Instagram, l’influencer spiega cosa l’ha spinta a denunciare il padre di sua figlia: “Ho a lungo sperato in un cambiamento, ma mi sbagliavo e ammetterlo è straziante. Ho lottato contro me stessa, contro il dolore e la paura”.

sophie codegoni

Dopo l’arresto di Alessandro Basciano, Adnkronos ha ricostruito quanto denunciato dalla sua ex Sophie Codegoni: “Comportamenti per motivi futili e di gelosia. Come quando l’ha strattonata per il vestito e colpita ripetutamente sulle gambe. Diversi i ‘pedinamenti’, non solo sotto casa o in luoghi pubblici, ma anche su un treno tanto da portare la vittima, in quell’occasione, a dirgli “‘adesso però mi fai paura, cosa ci fai qui, adesso chiamo i carabinieri'”.

La Codegoni gli ha anche scritto “mi stai terrorizzando”. Basciano la controllava con continue telefonate e video chiamate nell’ordine di 50/60 chiamate al giorno alle quali, a volte, lei non rispondeva; quando non gli rispondeva, l’indagato la tempestava di messaggi, insultandola e minacciandola di toglierle la custodia della bambina. A settembre 2024, durante una cena le ha spiato il telefono e irritato l’ha insultata e le ha sputato in faccia. La notte tra il 13 e il 14 novembre ha preso a pugni un amico di lei, poi ha chiamato la sua ex e le ha detto che la stava raggiungendo a casa “per ucciderla e che non ne sarebbe uscita viva“.

selena gomez benny blanc

Selena Gomez dice che tra le braccia di Benny Blanco si sente “al sicuro come mai prima”. Questo è un periodo fantastico per l'artista che da attrice, performer, produttrice e imprenditrice ha raggiunto in poco tempo traguardi impensabili. E ora ha finalmente trovato l'uomo della sua vita.

Il calciatore intelligente. Mkhitaryan sta scrivendo un libro. Ha parlato del suo percorso di studi: “Ho due lauree: una in Sports Management e l’altra in Economia“. Non è la sola cosa che il nerazzurro ha rivelato: “Parlo cinque lingue: armeno, russo, francese, inglese e italiano. Il tedesco lo parlavo, ma ora l’ho dimenticato”.

alba parietti

Amadeus, parlando del Sanremo 2023 in cui Fedez fece incazzare l'allora moglie rubandole la scena, ha rivelato che due anni prima Chiara Ferragni non aveva voluto partecipare al Festival proprio per non oscurare il marito: “Fedez doveva fare la stessa cosa che Chiara aveva fatto con lui”.

Grande Fratello

Erica Migliano ha rilasciato un'intervista e ha rivelato della sua relazione tenuta segreta per ben tre anni con il tentatore Stefano Tediosi ora legato alla mantide Federica Petagna. La loro storia ha avuto inizio nel 2021, entrambi sono originari dello stesso paese e, come ha raccontato Erica, fin dall'inizio l'ex tentatore le ha detto solo bugie. L'ex tentatore non aveva del tutto lasciato andare l'ex fidanzata, ma cercava anche di fare dei passi avanti con Erica, acquistando una casa con giardino, perché sapeva che era qualcosa che desiderava.

fedez e chiara ferragni

Migliano ha poi raccontato di come Stefano l'avesse sempre manipolata e privata di ciò che la faceva stare bene: "Mi aveva privata della mia autostima: mi sentivo brutta e costantemente in competizione con questa ragazza."

Lorenzo Spolverato é protetto come non mai: gli fanno usare il telefono, viene informato sulle puntate. Si inizia a pensare che quella storiella che gira su di lui riguardo l’ uomo di una certa età che lo aspetta fuori sia vera… Ma c’è chi dice sia nella casa…

Lorenzo: “Domani succede qualcosa, Mago Otelma dovevamo chiamarmi”. Stefano: “Lo hanno già detto che qualcuno esce”. Lorenzo: “Si ma succede qualcosa”. Stefano: “Sai tutto”. Ma che pagliacciata é?

shaila gatta lorenzo spolverato

Mariavittoria: “Adesso montano le cose. Lorenzo ha fatto un confessionale secondo cui noi ci piacciamo. Questa cosa la montano”. Javier: “montano cosa? Questo decade dal momento che dico che per me sei come un maschietto ed io per te sono...una femminuccia

benny blanco ferragnez 1 shaila gatta lorenzo spolverato shaila gatta lorenzo spolverato 55 chiara ferragni e fedez