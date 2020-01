23 gen 2020 09:40

A SPASSO CON I JETSONS - UNA STARTUP GIAPPONESE STA SPERIMENTANDO LA PRIMA MACCHINA VOLANTE: NON UN DRONE, MA UN MEZZO PER SOSTITUIRE UN’AUTO E ALLEGGERIRE IL TRAFFICO DELLE GRANDI CITTÀ – LA VETTURA È LUNGA POCO PIÙ DI 3 METRI E PUÒ RAGGIUNGERE I 100 CHILOMETRI ORARI IN VOLO: GLI SVILUPPATORI SPERANO DI POTERLA LANCIARE SUL MERCATO NEL 2023… - VIDEO