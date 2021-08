LA SPESA DEI CRETINI - IN AMERICA E' DIVENTATO VIRALE IL VIDEO DI UNA NO VAX CHE SI E' FILMATA MENTRE LECCA MANIGLIE E SCATOLE IN UN SUPERMERCATO - IL GESTO E' ACCOMPAGNATO DALLA SCRITTA: "I GERMI FORTIFICANO IL TUO SISTEMA IMMUNITARIO" E SECONDO LA SIGNORA SERVIREBBE A DIMOSTRARE CHE IL COVID "NON E' UN GROSSO PROBLEMA" (FINCHÉ NON SI CONTAGIA...)

Dagotraduzione dal Daily Mail

Jodie Meschuk

Jodie Meschuck, americana contraria ai vaccini e molto critica con la politica antiCovid, si è filmata mentre leccava oggetti in un supermercato nel tentativo di dimostrare che il Covid non è «un grosso problema». La donna, che sostiene di aver curato l’autismo, ha pubblicato (e poi cancellato) un video su Instagram per informare i suoi follower sulla diffusione della malattia.

Tra gli oggetti che ha leccato, il carrello della spesa, confezioni di prodotti, la maniglia della porta di un frigorifero per la birra. «I germi fortificano il tuo sistema immunitario. L'esposizione ai germi costruisce le difese contro l'asma e le allergie. I microbi aiutano la digestione», ha scritto Meschuk nel filmato.

Ha anche detto ai suoi seguaci di «essere liberi», probabilmente suggerendo che le restrizioni per il coronavirus limitano le libertà.

Jodie Meschuk 2

Secondo i suoi account sui social media, Meschuk vive uno «stile di vita olistico» e fornisce informazioni sulla medicina quantistica ai suoi oltre 17.000 follower.

I suoi post affrontano questioni scottanti come il coronavirus, i vaccini, il razzismo in America e la religione. Ha anche scritto un libro intitolato “Autism Reimagined” dove presumibilmente spiega come «invertire la diagnosi».

Meschuk non è la prima persona a fare notizia per aver leccato gli oggetti in un negozio di alimentari. Ci sono stati diversi casi di leccate nel 2020 al culmine della prima ondata di COVID: Una donna californiana è stata arrestata dopo aver leccato un carrello pieno di generi alimentari del valore di 1.800 dollari.

Un uomo del Missouri è stato filmato mentre leccava bottiglie sullo scaffale di un negozio di alimentari in un video condiviso sui social media. Una donna della Carolina del Sud è stata arrestata con l'accusa di essersi leccata le mani e di aver toccato cibi e superfici in un negozio di alimentari e in una paninoteca.

Jodie Meschuk 3

Un supermercato in Pennsylvania è stato costretto a buttare via cibo per un valore di 35.000 dollari dopo che una donna ci ha tossito deliberatamente sopra. Un uomo è stato arrestato dopo aver leccato scatole di cereali in un supermercato australiano durante il culmine della pandemia di coronavirus.

Il primo incidente di leccata a diventare virale si è verificato nel 2019, prima del virus, quando una donna del Texas è stata filmata mentre leccava una vaschetta di gelato Blue Bell in un Walmart locale e poi la rimetteva sullo scaffale.

Jodie Meschuk 4

Il gesto ha ispirato una sfida in cui gli adolescenti si precipitano nei negozi e fanno scorrere la lingua su cartoni di gelato.