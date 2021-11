PENSAVATE DI ESSERVENE LIBERATI E INVECE TORNANO I LOCKDOWN - IN AUSTRIA INIZIA QUELLO PER I NON VACCINATI - L’OLANDA ANNUNCIA NUOVE RESTRIZIONI CON IL LIMIRE DELLE 18 PER I NEGOZI - IL REGNO UNITO HA DECISO L'OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER GLI OPERATORI SANITARI (IMITANDO L'ITALIA); IN GERMANIA NON BASTA IL TEST ANTIGENICO PER ANDARE AL RISTORANTE, MA SERVE O LA VACCINAZIONE…