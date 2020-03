17 mar 2020 09:15

STATE A CASA: BASTA POCO, CHE CE VO? GIOBBE COVATTA: “CI HANNO DATO GLI ARRESTI DOMICILIARI, CHE DEVO FARE? SGRANOCCHIO PATATINE E MANGIO CIOCCOLATO. COLPA DEI PIPISTRELLI CINESI? ANCHE IO HO SEMPRE MANGIATO ANIMALI DI UN CERTO TIPO, EPPURE SONO QUI SANO E SALVO” - "LA TV? MI SONO ALLONTANATO IN MANIERA DECISA, NON NE SENTO LA MANCANZA”. UNA BATTUTA DI TROPPO E QUALCHE ROMPIBALLE TV HA DECISO DI FARLA FUORI, È COSÌ?” NON NE HO NESSUNA PROVA DIRETTA, MA…”