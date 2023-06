LA STELLINA DI “ONLYFANS” MARIA SOFIA FEDERICO, 18 ANNI APPENA COMPIUTI E FAMOSA PER AVER PARTECIPATO ALLA SERIE RAI “IL COLLEGIO”, ANNUNCIA IN POMPA MAGNA CHE È STATA PRESA ALLA ACADEMY DEL SESSO DI ROCCO SIFFREDI – LA RAGAZZA CI SBOMBALLAVA CRITICANDO L’OGGETTIFICAZIONE DEL CORPO DELLE DONNE PER POI… FINIRE A RECITARE NEI FILM PORNO - LA SUA SPIEGAZIONE: “VOGLIO ACCRESCERE IL MIO BAGAGLIO CULTURALE" (VEDRAI COME TE LO APRONO, IL BAGAGLIO)

Maria Sofia ma abbattere stereotipi di che tipo? ci sono varie testimonianze di gente che hanno lavorato in quel mondo dove dicono che le donne vengono oggettificate e non c’è nessuna emancipazione in questo. Se vuole farlo va bene ovviamente, è una sua -pic.twitter.com/AOsA9VQWvD — Giù?? (@iopienaproprio) June 16, 2023

Da quando Rocco Siffredi ha inaugurato la sua prima scuola professionale dedicata al mondo del cinema porno, sono piovute richieste da ogni dove, ma non era mai stata allestita una classe solo al femminile.

Il divo dei film hard, però, ha deciso di allargare i suoi insegnamenti anche alle giovani appassionate del settore e, infatti, sono state scelte dodici creator italiane di OnlyFans per prendere parte alla prima settimana di corso intensivo dedicata a sole donne. Tra loro vi è anche l'attivista ed ex volto de Il Collegio, Maria Sofia Federico, che ha parlato di questa sua nuova avventura anche su Instagram.

Mariasofia Federico, l'ex allieva de Il Collegio, ormai diventata famosa anche per l'apertura del suo account OnlyFans, ha raccontato in più occasioni la decisione di voler entrare a far parte del mondo dei film a luci rosse.

La 18enne ha motivato la sua scelta non solo parlando dell'interesse che nutre nei confronti di questa branca del cinema, ma anche della necessità di normalizzare alcuni concetti legati al "sex work". Nell'annunciare questa sua nuova esperienza nella Rocco Siffredi Academy, la creator dichiara:

“Ora posso annunciarvelo, sono stata presa alla Siffredi Academy, e non vedo l'ora di partecipare a questa splendida iniziativa. Perché sapete bene che da quando ho compiuto 18 anni, a gennaio di quest'anno, sono entrata nel mondo del porno e da lì ho cominciato a rilasciare tantissime interviste e pubblicare post sulla mia pagina di attivismo per sensibilizzare sul sex work, così da abbattere quegli stereotipi nocivi sulle persone che come me, attualmente, rientrano in una categoria ancora giudicata male, da parte della maggior parte della società, quindi sarà veramente incredibile potermi confrontare con persone molto più esperte di me e così accrescere il mio bagaglio culturale.”

