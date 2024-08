STRADA LIBERA AI GUIDATORI “IN ERBA” – IN GERMANIA LA MARIJUANA NON È PIÙ COMPLETAMENTE VIETATA ALLA GUIDA: LA NUOVA NORMA LEGALIZZA L'USO MODERATO DI CANNABIS PER CHI HA LA PATENTE GIÀ DA DUE ANNI O UN’ETÀ SUPERIORE A 21 ANNI – IL CONDUCENTE NON PAGA ALCUNA MULTA FINO A UN VALORE AL DI SOTTO DI 3,5 NANOGRAMMI DI TETRAIDROCANNABINOLO PER MILLILITRO DI SANGUE. SOPRA QUESTA SOGLIA, LA MULTA È SALATA: 500 EURO E SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER UN MESE…

Estratto dell’articolo di Isabella Bufacchi per “Il Sole 24 Ore”

MARIJUANA ALLA GUIDA

Fumare una canna e poi guidare, si può? In Germania, dove l’auto è per molti un intoccabile culto, si può. Da ieri la marijuana non è più completamente vietata alla guida […]

È entrata in vigore ieri infatti la nuova norma che legalizza la cannabis alla guida per chi ha la patente già da due anni o un’età superiore a 21 anni: il conducente non paga alcuna multa fino a un valore al di sotto di 3,5 nanogrammi di tetraidrocannabinolo (THC componente psicoattiva della canapa), per millilitro di sangue. Sopra questa soglia, la multa è salata: 500 euro e sospensione della patente per un mese.

MARIJUANA ALLA GUIDA

Alla cannabis, quindi, viene applicata una parziale tolleranza come già per l’alcool, per chi guida. Resta assolutamente vietato, tuttavia, mettersi alla guida dopo aver fatto uso di marijuana e alcool messi assieme: in questo caso la multa sale a 1000 euro.

Il controllo sul conducente per uso di cannabis viene effettuato con un prelievo di saliva e, quando questo non dovesse bastare, un prelievo di sangue. […]

La legalizzazione della cannabis è intanto in continua evoluzione in Germania. Dal primo aprile di quest’anno, gli adulti (oltre i 18 anni) possono possedere e fare uso di marijuana: possono averne 50 grammi in casa e 25 grammi fuori casa.

marijuana germania 5

Come coltivare o procurarsi cannabis tuttavia non è facile, perché bisogna attivarsi solo tramite “club” specializzati e altamente regolamentati. Per questo è già allo studio un ulteriore passo in avanti: consentire alle farmacie di vendere marijuana senza prescrizione medica. […]

MARIJUANA ALLA GUIDA marijuana germania 3