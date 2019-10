TALE NONNA, TALE NIPOTE - COME SOPRAVVIVERE SE TUA NONNA È CONSIDERATA UNA DELLE GILF PIÙ ARRAPANTI DEL MONDO? DIVENTANDO UNA BOMBASTICA 18ENNE PRONTA A SEGUIRE LE SUE ORME - LESLEY MAXWELL, 63 ANNI DI MELBOURNE, È UNA STAR DEL WEB ED È CONOSCIUTA PER IL SUO FISICO SCULTOREO: MA ADESSO A RUBARLE LA SCENA C’È L’ARRAPANTE NIPOTINA CHE…(VIDEO)

Come sopravvivere se tua nonna è considerata una delle gilf più arrapanti del mondo? Diventando una bombastica 18enne pronta a seguire le sue orme.

Lesley Maxwell, 63 anni di Melbourne, è una star del web ed è conosciuta per il suo fisico statuario che ha costruito con il duro allenamento da quando ha deciso di dedicare la sua vita al fitness. Tia Christofi è la nipote. Ha 18 anni e dalle prime foto pare sia decisa a seguire la stessa strada della nonna. Le due si allenano regolarmente insieme.

Lesley, che si allena cinque volte a settimana, ha raccontato: «Ero determinata a trovare un modo per nutrire il mio corpo per apparire e sentirmi più giovane. Mia madre mi diceva che ai ragazzi non piacciono le ragazze con i muscoli, ma mi sa che si sbagliava».

Sua nipote, Tia, ha sviluppato una passione per il fitness in tenera età e spesso lavora con sua nonna. Vanta oltre 100.000 follower su Instagram e guadagna fino a 450 dollari per post e fino a 70.000 all'anno lavorando con diversi marchi e sponsorizzazioni.

