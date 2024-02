TAYLOR SWIFT, REGINETTA D’AMERICA – LA POPSTAR CONQUISTA UN NUOVO RECORD AI GRAMMY: È LA PRIMA ARTISTA DELLA STORIA A VINCERE QUATTRO VOLTE IL PREMIO PER IL MIGLIOR ALBUM DELL’ANNO. PER L’OCCASIONE, SI PRESENTA A SORPRESA ALLA CERIMONIA CELINE DION, CHE DA MESI COMBATTE CONTRO UNA MALATTIA RARISSIMA – A MILEY CYRUS IL PREMIO PER LA MIGLIOR REGISTRAZIONE, A BILLIE EILISH QUELLO PER LA MIGLIOR CANZONE - VIDEO

TAYLOR SWIFT VINCE IL SUO QUARTO GRAMMY PER MIGLIOR ALBUM

taylor swift grammy 2024

(ANSA) - Dopo la sfilza di primati conquistati nel 2023, Taylor Swift è diventata la prima artista nei 66 anni di storia dei Grammy a vincere quattro volte per il miglior l'album dell'anno, considerato l'onore più prestigioso della serata. Con Midnights la pop star miliardaria supera Stevie Wonder, Paul Simon e Frank Sinatra che si erano fermati a tre riconoscimenti in questa categoria. Swift aveva già vinto per Fearless, 1989 e Folklore.

TAYLOR SWIFT ANNUNCIA UN NUOVO ALBUM PER APRILE

(ANSA) - Taylor Swift vince il suo tredicesimo Grammy e annuncia un nuovo album per il 2024. Bono Vox, della band irlandese U2, collegata in diretta dalla Sfera di Las Vegas (dove si esibisce da fine settembre 2023), ha presentato il premio per il migliore album pop, che è andato alla cantante di Anti Hero.

celine dion e taylor swift ai grammy

Dal palco della Crypto.com Arena di Los Angeles per ricevere il suo primo grammofono dorato della serata (su sei nomination), la miliardaria persona dell'anno secondo Time ha trasformato il suo discorso di ringraziamento in un annuncio pubblicitario: il 19 aprile uscirà il suo nuovo album, Tortured Poets Department. "Sono due anni che aspettavo di dare questa notizia", ha detto Swift, provocando un'ovazione nel palazzetto.

CÉLINE DION A SORPRESA SUL PALCO DEI GRAMMY

(ANSA) - Céline Dion ha fatto un'apparizione a sorpresa alla cerimonia dei Grammy Awards 2024 alla Crypto.com Arena di Los Angeles nel mezzo della sua battaglia in corso contro la sindrome della persona rigida, una malattia rara.

GRAMMY, A MILEY CYRUS LA MIGLIOR REGISTRAZIONE DELL'ANNO

(ANSA) - Secondo la Recording Academy la miglior registrazione dell'anno è quella del brano Flowers di Miley Cyrus. "Grazie. Però non cambierà niente. La mia vita era favolosa anche ieri.

celine dion ai grammy

Non pensiate che non sia importante, ma grazie, buona serata!", ha tagliato corto la cantante scherzando con i produttori e tecnici del suono e mixer che si affollavano dietro di lei sul palco della Crypto.com Arena di Los Angeles.

Mentre la cerimonia, iniziata tre ore e mezzo fa, volge al termine, il premio per miglior artista esordiente è stato vinto da Victoria Monét, la cantante R&B nata ad Atlanta, in Georgia, nel 1989.

GRAMMY, WHAT WAS I MADE FOR? MIGLIOR CANZONE DELL'ANNO

(ANSA) - Billie Eilish alza il suo primo Grammy della serata. La 22enne ha vinto per la migliore canzone con la ballata per pianoforte What Was I Made For?, scritta per la colonna sonora di Barbie.

taylor swift grammy 2024 4

Salita sul palco a fianco del fratello, il produttore e compositore Finneas, ha ringraziato la Recording Academy e ha dedicato il premio a tutta la squadra del film che ha sbancato i botteghini di mezzo mondo la scorsa estate. Soprattutto, ha nominato la regista Greta Gerwig e la protagonista Margot Robbie, che sono state escluse dalle candidature agli Oscar.

taylor swift grammy 2024 2 miley cyrus grammy 2024 celine dion ai grammy dua lipa grammy 2024 taylor swift grammy 2024 taylor swift ai grammy celine dion ai grammy taylor swift grammy 2024 1 lana del rey taylor swift grammy 2024 dua lipa grammy 2024 miley cyrus grammy 2024 taylor swift grammy 2024 billie eilish grammy 2024 taylor swift grammy 2024 1 taylor swift grammy 2024 taylor swift grammy 2024 3 dua lipa grammy 2024 celine dion ai grammy