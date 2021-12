TRAGEDIA A SANTO DOMINGO: UN PICCOLO AEREO DA TURISMO E' PRECIPITATO DOPO AVER TENTATO UN ATTERRAGGIO DI EMERGENZA - SONO MORTE 9 PERSONE: I DUE MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO E 7 PASSEGGERI, TRA CUI IL PRODUTTORE MUSICALE PORTORICANO FLOW LA MOVIE, CHE SI TROVAVA SUL VELIVOLO INSIEME ALLA MOGLIE E AL FIGLIO - CORDOGLIO DA MOLTISSIMI ARTISTI LATINI, TRA CUI J BALVIN E RICARDO MONTANER...

Tragedia a Santo Domingo, nella Repubblica Domenicana, dove un piccolo aereo da turismo dell'Helidosa Aviation Group, dopo aver tentato un atterraggio di emergenza, si è schiantato al suolo uccidendo nove persone. Si tratta di due membri dell'equipaggio e di 7 passeggeri, tra cui due bambini e il produttore musicale portoricano Jose A. Hernandez, meglio conosciuto come Flow La Movie, che si trovava insieme alla moglie e al figlio, anche loro deceduti. Il velivolo, secondo quanto è emerso, è precipitato sulla pista dell'aeroporto Las Americas di Santo Domingo.

Il volo era diretto verso la Florida, a Orlando nello specifico, dall'aeroporto internazionale La Isabela nella Repubblica Dominicana quando ha effettuato l'atterraggio di emergenza e si è schiantato solo 15 minuti dopo il decollo, secondo Flightradar 24. «Questo incidente ci provoca grande dolore. Vi chiediamo di unirvi in solidarietà per sostenere le famiglie colpite, che insieme a noi stanno attraversando questo momento difficile», si legge in un comunicato dell'Helidosa Aviation Group. Non si conoscono ancora le cause dello schianto o dell'atterraggio di emergenza. Helidosa ha fatto comunque sapere che collaborerà con le autorità per cercare di ricostruire quanto successo.

La morte del famoso produttore portoricano ha suscitato messaggi di cordoglio e commemorazione da parte di numerosi artisti latini, tra cui la superstar J Balvin e il famoso cantante pop Ricardo Montaner. Insieme al produttore 38enne sono morti in seguito all'incidente anche la moglie Jiménez García e il loro bambino.

