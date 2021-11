29 nov 2021 16:58

TRAVAGLIO VS FACCI, NUOVO ROUND - MARCOLINO SBERTUCCIA IL GIORNALISTA DI "LIBERO" CHE AVEVA IRONIZZATO SULLA CAPOCCIATA A SELVAGGIA LUCARELLI ALLA MANIFESTAZIONE NO VAX ("FORSE NON HANNO RICONOSCIUTO TANTO LA SUA FACCIA MASCHERATA, MA LE SUE NOTE ANSIE DI PASSARE INOSSERVATA"): "TUTTA 'STA PIPPA PER FARCI SAPERE CHE LUI ROSICA PERCHÉ NON LO RICONOSCONO NEPPURE SENZA LA MASCHERINA…"