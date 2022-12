14 dic 2022 15:28

TROPPI GALLI NEL POLLAIO AMADORI – ARRIVA IN TRIBUNALE LA BATTAGLIA LEGALE TRA FRANCESCA AMADORI E L'AZIENDA GUIDATA DA SUO PADRE E SUO ZIO, IL COLOSSO DEI POLLI DI CESENA, DA CUI È STATA LICENZIATA UN ANNO FA PER ASSENTEISMO – LA NIPOTE DEL FONDATORE DELL'AZIENDA CHIEDE IL REINTEGRO, UN RUOLO DA DIRIGENTE E 2,3 MILIONI DI RISARCIMENTO. E ACCUSA DI ESSERE STATA DISCRIMINATA IN QUANTO DONNA E PAGATA MENO DEGLI UOMINI...