TROVARE UNA MASCHERINA È UN’UTOPIA? ANDATE A CACCIA DI UN CALZINO SPAIATO IN UN CASSETTO E DATEVI DA FARE CON LE FORBICI: BASTA SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI UNA RAGAZZA CHE SU TIK TOK HA POSTATO UN TUTORIAL CHE SPIEGA COME IN POCHI PASSI SI RIESCA A REALIZZARLA SENZA DOVER ESSERE DEI SARTI… VIDEO

Da "www.ragusanews.com"

mascherina con un calzino 1

L’idea di riciclare un calzino spaiato per realizzare una mascherina fai da te e anche senza cuciture è apparsa sul nuovo social TiTok, molto noto ai più giovani , dove l’utente di TikTok @safiaaggoune che ha caricato un semplice tutorial per realizzare una mascherina con un calzino.

mascherina con un calzino 3

Ovviamente, non si tratta di un dispositivo di protezione personale certificato che annulla i rischi di contagio, ma è un buon metodo per coprire naso e bocca e senza neanche bisogno di cuciture. Quindi ora non disperatevi più per tutti i calzini spaiati che vi ritrovate in casa, sapete che da oggi posso avere una nuova vita. Anche voi potrete realizzare una mascherina fai date con un calzino.

mascherina con un calzino 2

Anche Su Twitter una ragazza ha postato un video con istruzioni semplici per realizzare delle maschere in tessuto lavabili. Le istruzioni sono particolarmente utili per chi non ha una macchina da cucire e poca manualità: "Niente ago e filo." Questa maschera protettiva, come tutte le maschere in tessuto fai da te, è solo una misura supplementare per contenere la diffusione del virus. Non offre a chi lo indossa alcuna protezione contro le infezioni.

mascherina con un calzino 7

Il suo scopo è solo quello di evitare che chi lo indossa possa infettare gli altri senza rendersene conto. Inoltre, l'utilizzo di una mascherina riutilizzabile non sostituisce le misure generali per la riduzione del contatto fisico e di igiene personale. Lavate sempre accuratamente le mani e non toccate con le mani il viso. Tutto ciò che vi serve è: 1 calzino grande 1 paio di forbici 2 pezzi di carta da cucina. Buon lavoro.

mascherina con un calzino 4 mascherina con un calzino 5