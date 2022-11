TUTTA L’ORRIBILE VERITÀ SUL MASSACRO DI BUCHA IN UN VIDEO – “ASSOCIATED PRESS” E “FRONTLINE-PBS” HANNO REALIZZATO UN’INCHIESTA-VIDEO CHE RACCONTA NEI DETTAGLI QUANTO ACCADUTO NELLA CITTÀ UCRAINA NEL MARZO 2022 – IMMAGINI, TESTIMONIANZE, INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E UNA RICOSTRUZIONE IN 3D MOSTRANO COME I SOLDATI DI MOSCA HANNO FATTO “PULIZIA”...

Da www.corriere.it

massacro bucha associated press e frontline pbs

Un video di Associated Press e Frontline-Pbs descrive nei dettagli quanto accaduto nella città ucraina nel marzo 2022. Immagini, testimonianze, intercettazioni telefoniche e una ricostruzione in 3D mostrano come hanno agito i soldati di Mosca

Immagini delle telecamere di sicurezza, testimonianze e interviste ai sopravvissuti, intercettazioni telefoniche dei soldati russi e un modello 3D della città per ricostruire quanto accaduto a Bucha nel marzo 2022.

Un documentario realizzato dalla Associated Press, in collaborazione con la trasmissione Frontline della tv pubblica Usa Pbs e Situ research mostra nel dettaglio come hanno agito i militari di Mosca nella città ucraina, alle porte di Kiev, dove hanno compiuto un vero e proprio massacro.

massacro bucha associated press e frontline pbs 4

Centinaia i civili ucraini prelevati dai russi dalle proprie abitazioni, torturati e giustiziati perché ritenuti un potenziale pericolo. Nelle intercettazioni i militari parlano di «fare pulizia». Nel documentario è stato realizzato un modello 3D di Bucha per mappare dove sono stati trovati i corpi di 450 persone, tra uomini, donne e bambini. I sopravvissuti raccontano quanto accaduto in quelle ore nella città mentre nelle intercettazioni telefoniche i soldati russi ammettono il massacro raccontando ai parenti a casa le atrocità commesse.

massacro bucha associated press e frontline pbs 5

Sul massacro di Bucha è stata aperta un'inchiesta della procura generale dell'Ucraina e gli inquirenti di Kiev hanno individuato come responsabile la 76esima divisione di assalto russa.

