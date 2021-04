I VELENI DI FERRONI - LA GRANDE NOVITÀ IN FERRARI È L’ARRIVO, DIRETTAMENTE DA TOP GEAR, DI CHARLIE TURNER COME CHIEF CONTENT OFFICER. IL SUO COMPITO, AL MOMENTO, SARÀ QUELLO DI CREARE, ELABORARE, DISTRIBUIRE E COMMERCIALIZZARE CONTENUTI INNOVATIVI LEGATI AL BRAND FERRARI. MA C’È CHI SPIFFERA CHE SI IMPEGNERÀ PER DARE IL VIA A UN CANALE TELEVISIVO FERRARI. DICONO A TORINO CHE “JOHN ELKANN È PIÙ FURBO DI ANDREA AGNELLI”

charlie turner in ferrari

Gianfranco Ferroni per “Il Tempo”

Turner da Top Gear alla Ferrari, ora Elkann pensa a una tv

Non solo motori e moda, per la Ferrari cara a John Elkann. Se il 13 giugno andrà in scena la prima sfilata fashion della casa di Maranello, un progetto che vede come capo Nicola Boari, per una collezione affidata alla creatività di Rocco Iannone, ecco un’altra grande novità, l’arrivo alla Ferrari, direttamente da Top Gear, di Charlie Turner come chief content officer.

john elkann

Il suo compito, al momento, sarà quello di creare, elaborare, distribuire e commercializzare contenuti innovativi legati al brand Ferrari.

Dalla grande famiglia ex Fiat però c’è chi spiffera che l’ex direttore editoriale di Top Gear si impegnerà per dare il via a un canale televisivo Ferrari, capace di attirare le attenzioni di tutto il mondo, non solo quello sportivo. Dicono a Torino che “John Elkann è più furbo di Andrea Agnelli”: sembra proprio di sì.

***

Il Trentino di Fugatti batte cassa da Draghi

maurizio fugatti

Primo incontro ufficiale tra il presidente del Consiglio Mario Draghi, e il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, accompagnato dal direttore generale Paolo Nicoletti. Tema, il rapporto finanziario tra Trento e Roma: Fugatti chiede risorse per dare una spinta all'economia trentina.

ferrari

Si comincia con la richiesta di destinare il contributo del Patto di Garanzia agli investimenti sul territorio: 430 milioni di euro all’anno. Quindi, sospendere per due anni il versamento a Roma e utilizzare le risorse per alimentare gli investimenti. Non mancano all’appello i gettiti fiscali arretrati derivanti sempre dal Patto di Garanzia del 2014, riconosciuti dal Mef guidato da Daniele Franco, ma che per questioni tecniche non sono ancora stati sbloccati: e sono altri 430 milioni di euro. Draghi ha preso atto delle richieste.

***

charlie turner 2

Blandini punta sulla musica dal vivo

Musica italiana dal vivo: dal palco del Festival di Sanremo arrivano a Rai Radio2 gli artisti di punta della nostra scena nazionale. In diretta dalla sala B di via Asiago, con Rai Radio2 che in collaborazione con Siae - Società Italiana degli Autori ed Editori, presenta un ciclo di speciali musicali: da Noemi a Francesca Michielin, da Max Gazzè ad Aiello, da stasera ogni venerdì, in diretta radiofonica e in streaming video su RaiPlay, in compagnia di Ema Stokholma e Gino Castaldo.

charlie turner ferrari

Se per Paola Marchesini, direttore di Rai Radio2, c’è il “desiderio di voler restituire il palco agli artisti e le emozioni agli ascoltatori”, il numero uno della Siae, il direttore generale Gaetano Blandini, rileva che “la radio è un mezzo che per sua vocazione è in grado di veicolare emozioni senza confini, raggiungendoci e creando invisibili ma fortissime connessioni, risvegliando emozioni e ricordi”. Evviva.

Alessandro Spada

***

Assolombarda, c’è il marito della Lorenzin

Nuova squadra per Assolombarda, varata dal consiglio generale. Per il quadriennio 2021-2025, con la presidenza di Alessandro Spada, che segue quella di Carlo Bonomi, ecco la pesante delega agli affari istituzionali e alla semplificazione per le imprese e la legalità conferita al napoletano Alessandro Picardi, vicepresidente esecutivo Tim (ex Sky, Wind, Alitalia, Rai), che a Milano chissà perché sottolineano sempre che è “marito dell’ex ministro Beatrice Lorenzin”. Nella regione guidata da Attilio Fontana, Assolombarda punta molto sui fondi di Next Generation Eu.

alessandro picardi

***

Papa Francesco telefona al cappellano

Una telefonata allunga la vita. Specie quando chi compone il numero è un pontefice. Papa Francesco ha chiamato don Marco Galante, cappellano agli ospedali riuniti Padova sud-Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia, impegnato da novembre nel reparto Covid a sostenere e incoraggiare i malati nelle sue visite ai reparti.

papa francesco e la mascherina.

Tempo fa il sacerdote aveva scritto una lettera a papa Bergoglio per condividere la preghiera e il sostegno che i malati hanno trovato nel momento di sofferenza. Lo stesso don Marco racconta così l’esperienza vissuta: “Ero in canonica e avevo appena terminato un collegamento di formazione con un gruppo di preti e mi preparavo a uscire per tornare in ospedale. Sento vibrare il telefono e vedo la scritta 'sconosciuto' sul display. Rispondo e mi sento dire: 'Pronto, parlo con don Marco Galante? Sono papa Francesco'. Mi è sfuggito un 'oh mamma mia' ma dall'altra parte mi sono sentito dire sorridendo 'no, non sono la sua mamma, sono papa Francesco'".

charlie turner

carlo bonomi foto di bacco (2)

rocco iannone

rocco iannone charlie turner 1