VENTO CANE - ANDARE IN AUTO È UN'OPPORTUNITÀ UNICA PER I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE PER METTERE LA TESTA FUORI DAL FINESTRINO E GODERSI UN PO’ D’ARIA FRESCA: MA LA CORRENTE DRITTA IN FACCIA NON È SEMPRE IL MIGLIORE AMICO DEI NOSTRI CUCCIOLI CHE FINISCONO PER ASSUMERE ESPRESSIONI RIDICOLE E IMBARAZZANTI - QUALE OCCASIONE MIGLIORE PER I LORO PADRONI DI SCATTARE DELLE FOTO E PUBBLICARLE ONLINE?

DAGONEWS

cani in auto 9

Andare in auto è un'opportunità unica per i nostri amici a quattro zampe per mettere la testa fuori dal finestrino e godersi un po’ d’aria fresca e respirare a pieni polmoni mille profumi differenti.

Ma il vento non è sempre il migliore amico dei nostri cani che, quando mettono il capo fuori, finiscono per assumere delle facce inquietanti e, spesso, imbarazzati.

cani in auto 7

Quale occasione migliore per i loro padroni di scattare delle foto e pubblicarle online? Fortunatamente i protagonisti non sanno nulla, avrebbero mille e più modi per vendicarsi.

