VIDEO-FLASH! – BOTTE DA ORBI DAVANTI A UN PUB DI OXFORD STREET, A LONDRA: DUE DONNE PUNTANO UNA POVERA RAGAZZA E LA MASSACRANO A CALCI E PUGNI DAVANTI AD ALCUNI TESTIMONI CHE RIPRENDONO LA SCENA – QUALCHE ISTANTE DOPO LE DUE ESALTATE MENANO UN PASSANTE…

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CONTE ALLA RESA DEI CONTI - È PARTITA LA “VERIFICA” DI GOVERNO: NEL POMERIGGIO I CINQUE STELLE HANNO INCONTRATO IL PREMIER E ALLE 19.30 È ARRIVATA A PALAZZO CHIGI LA DELEGAZIONE DEL PD, ALL'INTERNO DEL QUALE IN MOLTI SONO D'ACCORDO CON LE BORDATE DI RENZI CONTRO IL VOLPINO DI PALAZZO CHIGI - DELRIO: “DOBBIAMO USCIRE DALLO STALLO”. ZINGA PROVA A MEDIARE, MA PURE LUI SI È ROTTO LE PALLE: COSA HANNO DA GUADAGNARE I "DEM" DAL GOVERNO, STRETTI TRA LE VENE VANITOSE DI “GIUSEPPI”, L’ASSISTENZIALISMO DEI CINQUE STELLE?

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ARIDATECE LA FERRARI – DOPO UNA STAGIONE DA INCUBO, SIAMO ALL’ANNO ZERO. TERRUZZI: “LA LISTA DEI REGALI DI NATALE È LUNGA COSÌ. UN MOTORE CHE RECUPERI CAVALLI PERDUTI ED ESUBERANZA, RITOCCHI AERODINAMICI FINALMENTE FELICI, TECNICI PIÙ SCALTRI, L'INGAGGIO DI QUALCHE FIGURA DAL TOCCO MAGICO. NON SI TRATTA DI VINCERE UN TITOLO CHE RESTERÀ NELLE MANI DELLA MERCEDES, VISTI I LIMITI DI UN REGOLAMENTO CHE RIDUCE GLI INTERVENTI A POCA COSA. MA DI CORRERE DAVANTI, DI COMBATTERE COME FA VERSTAPPEN, DI EVITARE CHE LECLERC PERDA LA TESTA…" - L’ADDIO DI VETTEL SULLE NOTE DI “AZZURRO”_ VIDEO

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