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VIDEO-FLASH! – BOTTE DA ORBI DAVANTI A UN PUB DI OXFORD STREET, A LONDRA: DUE DONNE PUNTANO UNA POVERA RAGAZZA E LA MASSACRANO A CALCI E PUGNI DAVANTI AD ALCUNI TESTIMONI CHE RIPRENDONO LA SCENA – QUALCHE ISTANTE DOPO LE DUE ESALTATE MENANO UN PASSANTE…-
“CIÒ CHE NON TI UCCIDE… TE ROMPE LI COJONI” – CON UN MILIONE DI FOLLOWER FEDERICO PALMAROLI, IL 47ENNE CREATORE DELLA PAGINA FACEBOOK “LE PIU’ BELLE FRASI DI OSHO” È DIVENTATO IL VIGNETTISTA PIÙ SEGUITO SUL WEB: “VOLEVO SOLO CAZZEGGIARE. FAR PARLARE CONTE, IL PAPA E GRETA COME LA SORA CECIONI” – ''QUANDO HO DETTO CHE NON SONO DI SINISTRA È SUCCESSO UN CASINO…” - ORA UN LIBRO LE RACCOGLIE TUTTE...
CONTE ALLA RESA DEI CONTI - È PARTITA LA “VERIFICA” DI GOVERNO: NEL POMERIGGIO I CINQUE STELLE HANNO INCONTRATO IL PREMIER E ALLE 19.30 È ARRIVATA A PALAZZO CHIGI LA DELEGAZIONE DEL PD, ALL'INTERNO DEL QUALE IN MOLTI SONO D'ACCORDO CON LE BORDATE DI RENZI CONTRO IL VOLPINO DI PALAZZO CHIGI - DELRIO: “DOBBIAMO USCIRE DALLO STALLO”. ZINGA PROVA A MEDIARE, MA PURE LUI SI È ROTTO LE PALLE: COSA HANNO DA GUADAGNARE I "DEM" DAL GOVERNO, STRETTI TRA LE VENE VANITOSE DI “GIUSEPPI”, L’ASSISTENZIALISMO DEI CINQUE STELLE?
LE ASSOCIAZIONI CATTOLICHE? SONO SCATOLE VUOTE - FILIPPO DI GIACOMO: “NE ESISTONO PIÙ DI 1200, SPESSO SONO DOTATE DI UN PATRIMONIO DI FONDI E IMMOBILI E, IN ALCUNI CASI, ANCHE DI ELARGIZIONI ATTINTE DAL "FONDO DISCREZIONALE" DELLA DIRIGENZA CEI. MA SONO SCATOLE VUOTE DOVE UN MANIPOLO DI PRODI RINNOVA GLI ORGANI SOCIETARI, PREOCCUPATO DELLA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO. L’UNICA CHE REGGE È COLDIRETTI. MA PAPA FRANCESCO NEL 2016 HA SCELTO CONFAGRICOLTURA…”
PER FAVORE, NON ROMPETE LE PALLE PURE ALL’ALBERO DI NATALE! – A MILANO POLEMICHE ASSURDE SULL'ABETE IN PIAZZA DUOMO. SPONSORIZZATO DA COCA COLA, FA PARTE DEL PROGETTO ''IL NATALE DEGLI ALBERI'' IDEATO DA MARCO BALICH: 18 ABETI SPARSI PER LA CITTA' – TE LO DO' IO SPELACCHIO: ALL'INSEGNA DELLA CREATIVITA' ANCHE L’ALBERO DI "SORGENTE GROUP" REALIZZATO DA PAOLA MAINETTI, CHE ILLUMINA VIA VENETO… - VIDEO
ARIDATECE LA FERRARI – DOPO UNA STAGIONE DA INCUBO, SIAMO ALL’ANNO ZERO. TERRUZZI: “LA LISTA DEI REGALI DI NATALE È LUNGA COSÌ. UN MOTORE CHE RECUPERI CAVALLI PERDUTI ED ESUBERANZA, RITOCCHI AERODINAMICI FINALMENTE FELICI, TECNICI PIÙ SCALTRI, L'INGAGGIO DI QUALCHE FIGURA DAL TOCCO MAGICO. NON SI TRATTA DI VINCERE UN TITOLO CHE RESTERÀ NELLE MANI DELLA MERCEDES, VISTI I LIMITI DI UN REGOLAMENTO CHE RIDUCE GLI INTERVENTI A POCA COSA. MA DI CORRERE DAVANTI, DI COMBATTERE COME FA VERSTAPPEN, DI EVITARE CHE LECLERC PERDA LA TESTA…" - L’ADDIO DI VETTEL SULLE NOTE DI “AZZURRO”_ VIDEO
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
COVID, SE IL DANNO PIU’ GRAVE NON FOSSE AI POLMONI MA AL CERVELLO? - REMUZZI PONE L’ACCENTO SUGLI ALTRI EFFETTI CHE COLPISCONO GLI AMMALATI: CONVULSIONI, DIFFICOLTA’ A MUOVERE GLI ARTI, CONFUSIONE. TUTTI SEGNI DI SOFFERENZA NEUROLOGICA. ANCHE LA PERDITA DELL’OLFATTO NE E’ UNA PROVA. MA COME CI ARRIVA IL VIRUS ALLA TESTA? GRAZIE ALLA PORTA D’INGRESSO DELLA MUCOSA OLFATTIVA. E ALLORA VA TROVATO IL MODO DI PROTEGGERLA. MA NON È L'UNICA…