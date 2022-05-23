VIDEO-FLASH! - PUOI CORRERE MA NON PUOI NASCONDERTI: IL MOMENTO IN CUI ALCUNI CARRI ARMATI RUSSI, NASCOSTI NEI GIARDINI DI ALCUNE ABITAZIONI IN UCRAINA, VENGONO DISINTEGRATI DOPO ESSERE STATI AVVISTATI DAI DRONI UCRAINI - LE FORZE RUSSE STAVANO TENTANDO DI RICONQUISTARE LE POSIZIONI PERSE NELL'AREA DI ZIRKUNI DOPO UNA SERIE DI BATTUTE D'ARRESTO…-
I SOLONI DEL LIBRO – “HO DETTO NO”, RULA JEBREAL SCAPPA DALL’INVIATA DI GILETTI: “'NON E’ L’ARENA' E’ DISINFORMAZIONE” - DA RECALCATI ALLE POESIE DA SPIAGGIA DI JOVA, LA SINISTRA DI FESTIVAL E DI POTERE HA FATTO PERCORSO NETTO AL SALONE DI TORINO – BARBERO E CHAMPAGNE: “LA GUERRA NON E’ UNA NOVITA’, E’ SEMPRE SUCCESSA” - COSE DI CUI NON CI FREGA UN BEATO LINGOTTO: COME ALESSANDRO GASSMANN È DIVENTATO GREEN. IL SEQUEL DI “FAI BEI SOGNI” DI MASSIMO GRAMELLINI. I BAGNI “NO GENDER” DI CATHY LA TORRE. CHE AL SALONE SI FA FATICA A TROVARE LIBERI QUELLI NORMALI…
"AUMENTARE LE TASSE SULLA CASA? L’EUROPA SI ATTACCHI AL TRAM". BOTTA E RISPOSTA TRA SALVINI E IL COMMISSARIO UE GENTILONI CHE REPLICA: “NON VOGLIAMO MASSACRARE NESSUNO DI TASSE - LETTA TUONA: “SALVINI HA SUPERATO IL LIMITE, È A RISCHIO LA TENUTA DEL GOVERNO” – IL CAPITONE: “L'ESECUTIVO RISCHIA PER I CAPRICCI DEL PD SULLO IUS SOLI E IL DDL ZAN E DEI 5STELLE CHE...” – LA PRECISAZIONE DI PALAZZO CHIGI
LE BOMBE DI PUTIN HANNO COLPITO ANCHE LE BANCHE ITALIANE - NEL PRIMO TRIMESTRE DELL’ANNO, COMPLICE L’INVASIONE RUSSA DELL’UCRAINA, GLI ISTITUTI TRICOLORE HANNO PERSO 1,439 MILIARDI - LE BANCHE PIÙ ESPOSTE SONO LE DUE PIÙ GRANDI: INTESA E UNICREDIT, CHE CONTROLLA UN GRUPPO MOSCOVITA E ALLA FINE DELLO SCORSO ANNO STAVA PER ACQUISIRNE UN SECONDO. LA BANCA DI ORCEL, RISPETTO AL 2021, HA PERSO IL 72% DEGLI UTILI NETTI - ESCONO (QUASI) INDENNI BANCO BPM E BPER…
A MILANO C’È CHI ALZA LA COPPA E CHI…LA GONNA! - VIDEO STRACULT DALLA GALLERIA VITTORIO EMANUELE II: UNA COPPIA SI METTE A TROMBARE ALLEGRAMENTE ALLA FINESTRA DAVANTI A TURISTI, PASSANTI E LAVORATORI. OVVIAMENTE QUALCUNO HA RIPRESO E COMMENTATO: “QUI PIENO DI GENTE, E SI FA L’AMORE”. MA I DUE SCOPONI VANNO CAPITI: STAVANO FESTEGGIANDO A MODO LORO, IL MILAN CAMPIONE D'ITALIA...
“CARESSA A TE NON RISPONDO, PERCHÉ SEI IL PRIMO CHE CI HAI FATTO UN'INFAMATA PARLANDO DELLA CESSIONE DELLA SOCIETÀ” – IL PRESIDENTE DEL CAGLIARI GIULINI IN VERSIONE MARIO BREGA AL “CLUB DI SKY” - LA REPLICA DI CARESSA: “HO RIPORTATO UNA NOTIZIA, NON E’ UN’INFAMATA, E’ INFORMAZIONE. TRE CAMBI DI ALLENATORE SONO STATI UTILI O SONO STATE UNA CAUSA DELLA RETROCESSIONE? – GIULINI NON REPLICA. E IL GIORNALISTA CHIOSA: “ORA E’ COLPA DI SKY SE SIETE RETROCESSI…” - VIDEO STRACULT
CAFONALINO - PRENDI LA CHAT PIÙ BOLLENTE DI WHATSAPP E TRASPORTALA SULLA TERRAZZA DELLA SEDE ROMANA DI HAVAS MEDIA: CLAUDIO VELARDI HA INVITATO GLI OLTRE 250 COMUNICATORI, LOBBISTI, RESPONSABILI DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, GIORNALISTI E POLITICI CHE SI SCAMBIANO MESSAGGI, COMMENTI, ARTICOLI DEL GIORNO E MEME SUL GRUPPO CREATO IN PIENA PANDEMIA E DIVENTATO ORMAI IRRINUNCIABILE - ALL'EVENTO C'ERANO GUIDO CROSETTO, CHICCO TESTA, BARBARA CARFAGNA, GIORGIO RUTELLI E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
LA SENTI QUESTA VOCE? NO! - SONO OLTRE 1,5 MILIARDI LE PERSONE NEL MONDO CHE CONVIVONO CON UNA PERDITA UDITIVA E LE STIME PER IL FUTURO NON SONO RASSICURANTI: L'INCIDENZA DELL'IPOACUSIA DI GRADO MODERATO O GRAVE È DEL 12,7% PER CHI HA 60 ANNI, MENTRE SALE AL 58% A 90 ANNI – IN ITALIA SONO SETTE MILIONI LE PERSONE CHE HANNO DIFFICOLTÀ DI UDITO E DI QUESTE UNA SU TRE OVER 65. MA I PROBLEMI RIGUARDANO ANCHE I GIOVANI VISTO CHE…