L'IMPEPATA DI NOZZE DI MARTA FASCINA E SILVIO BERLUSCONI
VIDEO-FLASH! C’ERA UNA VOLTA UNA FATINA CHE CERCAVA IL SUO “BANANA” AZZURRO E, SOPRATTUTTO, AMBIVA AL SUO RICCO PATRIMONIO – ALLA FINE E’ RIUSCITA IMPALMARLO IL 19 MARZO CON UNA IMPEPATA DI NOZZE SUPER-CAFONAL – RIPERCORRIAMO CON UN FILMATO INEDITO LA FAVOLA FASCINA-BERLUSCONI-
FERMI TUTTI! LA ROMA PUO' ANCORA SPERARE NELLA CHAMPIONS: LA JUVE RISCHIA IL QUARTO POSTO - CON LA PROVA DEL FALSO IN BILANCIO I BIANCONERI POTREBBERO ESSERE PENALIZZATI IN CLASSIFICA (E QUESTO SIGNIFICHEREBBE l'ADDIO ALLA CHAMPIONS) - NON SERVE ASPETTARE L'ESITO DELL'INCHIESTA PER CAPIRE IL DESTINO DI AGNELLI - L'INGRESSO IN SOCIETÀ PRIMA DI ARRIVABENE E ORA DI CALVO, A CUI ANDREINO SOFFIO' LA MOGLIE DENIZ, FA CAPIRE CHE ORMAI IL SUO TEMPO È FINITO
CAFONALINO WALTERLOO! - AL PARCO DELLA MUSICA DI ROMA, SOLITA PROCESSIONE DI RADICAL-TILT ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI WALTER VELTRONI: UN ROMANZO SULLA SECONDA GUERRA MONDIALE - TRA GLI INTERVENTI, ANCHE QUELLO DELLA DIRETTRICE DEL TG1 MONICA MAGGIONI, CHE HA MOLLATO PER UN ATTIMO LE DIRETTE SULL'UCRAINA - AVVISTATI MARIA ELENA BOSCHI, PAOLA CORTELLESI, MARA VENIER E MEZZO PD… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...