IL VIRUS DEGLI ALTRI – IN GERMANIA I CONTAGI SONO SALITI A 113.296 E I MORTI SONO 2.349 – LA CINA HA REGISTRATO 63 NUOVI CASI, DI CUI 61 IMPORTATI DA FUORI – MELANIA TRUMP CHIAMA LAURA MATTARELLA FACENDO “LE CONDOGLIANZE PER I MOLTI ITALIANI CHE HANNO PERSO LA VITA” E HA ESPRESSO “OTTIMISMO E SPERANZA PER IL TREND POSITIVO”

Coronavirus, sale a oltre un milione e mezzo il numero di persone contagiate da Covid19 nel mondo, con quasi 2.000 morti in 24 ore negli Usa. Lo rivela la Johns Hopkins University, secondo cui i contagiati in totale sono 1.500.830, mentre i morti sono arrivati a 87.706. Per il secondo giorno consecutivo, gli Stati Uniti registrano quasi 2.000 vittime in un giorno, precisamente 1.973. «Abbiamo imparato molto, possiamo essere più forti di prima. Ricostruiremo il paese, questo incubo finirà presto», le parole del presidente Donald Trump.

Germania, oltre 2.300 i morti. Sono saliti a 113.296 i casi di contagio da coronavirus in Germania, mentre le vittime sono 2.349, stando alla Johns Hopkins University. Per il Robert Koch Institut, le vittime sono 2.107 e le persone colpite dal virus 108.202.

Melania Trump chiama Laura Mattarella. La First Lady Melania Trump ha avuto una conversazione telefonica con Laura Mattarella, la figlia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo rende noto la Casa Bianca, sottolineando che la First Lady ha fatto «le sue sentite condoglianze per i molti italiani che hanno perso la vita per il coronavirus». La First Lady ha espresso «ottimismo e speranza» sul fatto «che il trend positivo» sul fronte del coronavirus «continui in Italia» e ha messo in evidenza come gli americani «sono a fianco del loro alleato».

Cina, 61 casi importati. La Cina ha registrato mercoledì 63 nuovi casi di contagio da Covid-19, di cui 61 importati (per un totale a 1.103) e 2 nel Guangdong: lo ha riferito la Commissione sanitaria nazionale, segnalando altri 2 decessi nell'Hubei. Ben 40 contagi di ritorno sono relativi alla provincia del nordest di Heilongjiang, dove la città di Suifenhe è da ieri in lockdown per scongiurare il rischio di diffusione del virus nell'area. La locale commissione sanitaria ha anche precisato che si tratta di cittadini cinesi ritornati in patria dalla Russia: il totale dei casi importati nella provincia è di 127, di cui sei in gravi condizioni.

