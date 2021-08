26 ago 2021 11:18

IL VIRUS DEGLI ALTRI - IN RUSSIA SONO STATI ACCERTATI 820 DECESSI DA COVID-19: È IL RECORD ASSOLUTO DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA. NEL PAESE CI SONO STATI 19.630 CASI IN 24 ORE - RECORD ANCHE IN AUSTRALIA: I NUOVI POSITIVI HANNO SUPERATO QUOTA MILLE PER LA PRIMA VOLTA, E DUE OSPEDALI DI SYDNEY HANNO GIÀ MONTATO LE TENDE DA CAMPO PERCHÉ NON RIESCONO A FAR FRONTE ALL’AUMENTO DEI RICOVERI…