(ANSA) – E' il cadavere di Mike Lynch il quinto corpo recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco all'interno del Bayesian, lo yacht di proprietà del magnate britannico affondato all'alba di lunedi' davanti a Porticello. All'appello rispetto alla lista dei dispersi manca dunque solo la figlia diciottenne dello stesso Linch, Hannah.

YACHT AFFONDATO: PM VALUTANO SE DISPORRE PRIME AUTOPSIE

(AGI) - E' in una fase di svolta l'inchiesta della procura di Termini Imerese (Palermo) sul naufragio del mega-yacht Bayesian, a mezzo miglio dalla costa di Porticello, in territorio di Santa Flavia (Palermo): gli inquirenti stanno valutando se attendere l'eventuale recupero del corpo della sesta dispersa, Hannah Lynch, prima di procedere alla nomina dei consulenti - medici legali e anatomo-patologi - che dovranno eseguire le autopsie.

Se pero' il recupero dovesse essere piu' complesso o difficile di quanto finora avvenuto per gli altri cinque corpi o se i resti della diciottenne figlia del tycoon inglese Mike Lynch, anche lui perito nel naufragio, non si dovessero trovare nel relitto del Bayesian, gli avvisi per le prime autopsie potrebbero essere fatti anche nelle prossime ore o al piu' domattina, in modo da fissare gli esami dei cadaveri entro la fine della settimana o nei primissimi giorni della prossima.

Le autopsie sono "atti irripetibili" e dunque tutte le persone potenzialmente interessate alle indagini, sia come presunti responsabili di reati sia come familiari delle vittime, vanno avvisate e messe in condizione di assistere, personalmente o attraverso propri legali e consulenti esperti, all'esecuzione, prevista nell'istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo. Le indagini della Guardia costiera di Palermo, coordinate dal procuratore termitano Ambrogio Cartosio e dal sostituto Raffaele Cammarano, vanno comunque avanti.

BAYESIAN: BUSINESS GB OMAGGIA LYNCH, 'UN GENIO VISIONARIO'

CORDOGLIO AMICI, MONDO DEGLI AFFARI E DELLA RICERCA TECNOLOGICA

(ANSA) - La conferma del recupero del cadavere di MIke Lynch, tra le vittime dell'affondamento al largo della Sicilia del lussuoso veliero Bayesian, di sua proprietà, è stata accolta nel Regno Unito dal cordoglio unanime del mondo degli affari e della ricerca tecnologica: settori nei quali il magnate 59enne, ribattezzato il 'Bill Gates britannico', aveva fatto fortuna nei decenni scorsi prima di finire coinvolto in un contenzioso miliardario con il colosso americano Hp e in un processo negli Usa da cui era uscito assolto contro ogni pronostico giusto quest'anno.

David Tabizel, cofondatore con Lynch di Autonomy - società di hi-tec poi venduta all'Hp per oltre 11 miliardi - ha reso omaggio all'amico affermando che "il mondo ha perso un genio e la sua famiglia un gigante". Lord John Brown, membro della Camera alta a Westminster e già amministratore delegato di Bp nel settore petrolifero, lo ha a sua volta ricordato su X come "un visionario di grande abilità", finito vittima del "più brutale dei destini" durante la vacanza in barca organizzata per festeggiare l'assoluzione con alcune delle persone più vicine fra coloro che lo avevano sostenuto in una battaglia legale di oltre 12 anni.

Un pensiero alla moglie Angela e alla loro figlia superstite, entrambe sopravvissute nell'affondamento, è arrivato da David Yelland, ex direttore del Sun, tabloid del gruppo Murdoch, divenuto poi consulente di pr di Mike Lynch, che ha parlato di "una perdita inimmaginabile". Mentre la prestigiosa Royal Academy of Engineering britannica, istituzione accademica di fama mondiale nella ricerca tecnologica, lo ha salutato come un ispiratore, un filantropo e "un donatore" generoso delle proprie attività.

Silenzio invece, secondo costume, dal mondo dell'intelligence, con cui Lynch aveva stabilito importanti relazioni durante la sua carriera. Soprattutto, dopo la cessione di Autonomy, con la creazione di Darktrace, strategica multinazionale di cybersecurity e ricerca sull'intelligenza artificiale in cui aveva coinvolto anche ex alti ufficiali dei servizi di Sua Maestà,e che annoverava fra i clienti anche agenzie straniere come il Mossad israeliano. Società di cui l'hanno scorso aveva infine venduto buona parte delle quote di famiglia a un hedge fund Usa.

BAYESIAN: CODACONS DENUNCIA ARMATORE ED EQUIPAGGIO

(ANSA) - Il Codacons presenta una denuncia per concorso in naufragio e omicidio plurimo colposo nei confronti dell'armatore e dell'equipaggio del Bayesian, lo yacht di proprietà del magnate britannico Mike Lynch affondato all'alba di lunedì davanti a Porticello, nel Palermitano. L'Associazione - dice una nota del Codacons - presenta l'esposto alla luce delle notizie emerse sulla "catena infinita di errori" da parte dello stesso equipaggio, e alle ipotesi di cedimenti strutturali della nave, su cui si sta concentrando l'attenzione degli inquirenti.

NAUFRAGIO PALERMO: INCHIESTA, 'VITTIME TROVATE FUORI DALLE CABINE, BARCA AFFONDATA DI PRUA'

(Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Intrappolati come topi, mentre il veliero imbarcava acqua, i passeggeri hanno cercato delle vie di fuga, raggiungendo il lato opposto della imbarcazione in cui si trovavano. Ma l'acqua aveva già raggiunto le camere e cinque di loro sono stati trovati in quella direzione, non nelle proprie camere. Ma sul lato opposto. Proprio mentre tentavano di salvarsi.

E' quanto emerge, come apprende l'Adnkronos, dalle testimonianze rese alla Procura di Termini Imerese (Palermo) di chi è rimasto vivo, ma soprattutto, dalle piante della barca. Cinque delle vittime sono state trovate nelle camere diverse da quelle indicate dai superstiti. La Procura, guidata da Ambrogio Cartosio, indaga per naufragio, disastro, omicidio plurimo e lesioni colposi, al momento senza indagati. Le sei vittime finora recuperate non erano nelle camere indicate dai superstiti, almeno non tutti. Ma nelle parte opposta.

Un altro elemento nuovo che emerge dall'inchiesta è che l'imbarcazione sarebbe affondata di prua. Poi, lentamente si è ribaltata sul fianco destro. Anche questo emerge dalle testimonianze. E nella zona della prua c'erano le camere dell'equipaggio. Dal racconto dei testimoni, tra cui anche il comandante della barca a vela Sir Robert Baden Powell, Karsten Borner, e i passeggeri a bordo, intervenuti durante la tesmpesta di acqua, e dai superstiti. I magistrati hanno ascoltato in questi giorni i 15 superstiti del naufragio, tra cui Angela Bacares, 57 anni, la moglie del magnate britannico Mike Lynch, ritrovato questa mattina senza vita nello scafo.

La donna ha raccontato agli inquirenti che ha rivelato che il primo segnale della tempesta arrivata in pochi istanti e che ha affondato la lussuosa barca a vela Bayesian poco prima delle 5 di questa mattina è stata una ''leggera inclinazione'' che l'ha svegliata. Bacares si è recata subito nella parte superiore della imbarcazione. Forse è stata questa la sua salvezza. Ecco gli altri superstiti: James Emsilie, 35 anni con la moglie Charlotte Golunski, anche lei di 35 anni, e la piccola Sophia di un anno, Sasha Murray, 29 anni, irlandese; Myin Htun Kyaw, 39 anni, del Myanmar;

Matthew Griffith, francese di 22 anni; James Calfield, 51 anni, della Nuova Zelanda, il comandante della nave; Ayla Ronald, 36 anni, di nazionalità inglese così come Matthew Fletcher, 41 anni; Koopmans Tus, 33 anni, olandese; Leo Eppel, nato in Sud Africa di 20 anni e Parker Eaton, inglese di 56 anni. A loro si aggiungono le due hostess di bordo dello yacht Leah Randall, 20 anni, nata in Sud Africa e Katja Chicken, 22 anni, tedesca.

IL SUPER YACHT BAYESIAN ERA ASSICURATO FINO A DUE MILIARDI: BASTERANNO A COPRIRE LE SPESE LEGALI?

Da www.corriere.it

Fino a due miliardi di dollari. Secondo il Sun sarebbe questo il massimale assicurativo del Bayesian, il maxi veliero della Perini Navi affondato al largo di Palermo con a bordo 22 persone. Questa tipologia di imbarcazioni ha in genere un’assicurazione P&I “Protection e indemnity”, che copre le richieste di risarcimento per la responsabilità civile, compresi i danni ambientali, mentre vengono sottoscritte polizze separate "Hull and machinery" per lo scafo e i macchinari (come la casco per le auto). […]

Sulla cifra il condizionale è d’obbligo […] Quel che sappiamo è che il 56 metri valeva circa 30 milioni di euro e affittarlo per una settimana costava circa 200 mila euro. Secondo Il Sole 24 Ore le compagnie coinvolte potrebbero dover pagare almeno 530 milioni di esborsi in base dalla polizza “corpo e macchina”, stipulata con il consorzio a cui va sommato il valore del veliero. Cifra che potrebbe scendere in caso di recupero del relitto. Di certo c’è che la proprietà del Bayesian è della Revtom, società la cui amministratrice delegata è Angela Bacares, sopravvissuta al disastro e moglie dell’imprenditore Mike Lynch,

Per la valutazione dei danni materiali le compagnie assicurative prenderanno in considerazione vari fattori: il valore dello yacht, la sua età e lo stato di manutenzione, il Bayesian era stato ristrutturato nel 2020 ed è stato realizzato nel 2008. Pesa poi il tipo di navigazione (navigazione in acque interne, costiere o oceaniche) e l’esperienza del comandante e dell’equipaggio. […]

Ad oggi sappiamo che il Bayesian era gestito dalla società di yachting Camper & Nicholsons che potrebbe dover affrontare una battaglia legale nei prossimi mesi. Nel mirino le possibili negligenze da parte del capitano neozelandese James Cutfield, testimone chiave nelle indagini. […]

