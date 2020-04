2 apr 2020 09:03

TRA LE VITTIME VIP DEL CORONAVIRUS C’E’ ANCHE L'ATTORE ANDREW JACK, 76 ANNI, CHE HA INTERPRETATO IL MAGGIORE EMATT NELLA SAGA DI “STAR WARS” - È MORTO AL ST. PETER' S HOSPITAL DI CHERTSEY, NEL SURREY, MENTRE LA MOGLIE GABRIELLE SI TROVAVA IN QUARANTENA IN AUSTRALIA - ERA ANCHE UN MAESTRO DI DIZIONE PER MOLTE STAR DI HOLLYWOOD E CURO’ LA SUPERVISIONE DEI DIALOGHI NEI VARI DIALETTI DEL “SIGNORE DEGLI ANELLI”