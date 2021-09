VOGLIO ANDARE AD ALGHERO, IN COMPAGNIA DI UNO STRANIERO – L’EX PRESIDENTE CATALANO CARLES PUIGDEMONT È STATO ARRESTATO AD ALGHERO SU MANDATO DELLA CORTE SUPREMA SPAGNOLA. IL LEADER INDIPENDENTISTA CATALANO SI APPRESTAVA A PARTECIPARE A UN INCONTRO CON RAPPRESENTANTI DEL MOVIMENTO AUTONOMISTA SARDO. MA C’E’ UN GIALLO: PER L’AVVOCATO L’ORDINE DI ARRESTO SI BASA SULL’ORDINANZA EUROPEA DEL 14 OTTOBRE 2019 CHE SECONDO LO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE ERA STATA SOSPESA…

Da lapresse.it

carles puigdemont 1

L’ex presidente catalano Carles Puigdemont, sul quale pesa un mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte Suprema spagnola, è stato arrestato ieri in Sardegna. Il leader della regione iberica era diretto ad Alghero, per partecipare a una serie di incontri.

La notizia, anticipata giovedì in tarda serata, è stata confermata da una nota stampa, diffusa sui social dello stesso Puigdemont. “Il Presidente Puigdemont – si legge – si è recato questo pomeriggio ad Alghero da Bruxelles per partecipare all’Adifolk International Gathering, la festa internazionale della cultura popolare catalana e per incontrare il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna Christian Solinas e il Difensore civico catalano ad Alghero. Quando è arrivato all’aeroporto di Alghero è stato fermato dalla polizia di frontiera italiana. Domani sarà messo a disposizione dei giudici della Corte d’Appello di Sassari, competente a decidere sulla sua liberazione o estradizione”.

carles puigdemont

Avvocato Puigdemont: “Arresto si basa su ordinanza sospesa”

“Il presidente Puigdemont è stato arrestato al suo arrivo in Sardegna, dove si era recato come eurodeputato. Il fermo si basa sull’ordinanza europea del 14 ottobre 2019, che, per imperativo legale, secondo lo statuto della Corte di Giustizia Ue, è sospesa”, scrive su Twitter il legale del leader catalano, Gonzalo Boye. “La Spagna – spiega in un cinguettio successivo – ha informato il Tribunale, e ciò è affermato nella risoluzione del 30 luglio si afferma che nessun Paese dovrebbe eseguire un ordine di queste caratteristiche. Nella stessa delibera, il Vice Presidente del Tribunale dell’Unione Europea ha indicato che, ove necessario, sia richiesta una nuova misura cautelare”.

GUARDIOLA PUIGDEMONT E GLI INDIPENDENTISTI CATALANI

L’avvocato di Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha assicurato – parlando con TV3 – che sia lui che Puigdemont sono “assolutamente tranquilli”. Secondo Boye, l’arresto di Puigdemont è da giorni “un’operazione preparata”, ma potrebbe “mettere a repentaglio” la cooperazione giudiziaria nell’Unione europea, perché la Spagna ha assicurato al Lussemburgo che l’ordine europeo è stato sospeso.

puigdemont puigdemont puigdemont CARLES PUIGDEMONT A BRUXELLES Puigdemont PUIGDEMONT GUARDIOLA