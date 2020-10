30 ott 2020 20:34

VOGLIO IL COVID! - VERONA, UN RISTORATORE AGGIRA LA CHIUSURA ALLE 18: "POSTI ESAURITI PER LA CENA ALL'ALBA" - ALLE 5.30 VENGONO SERVITI I PIATTI TIPICI DELLA CUCINA VERONESE - “NON È UNA PROTESTA, NOI ABBIAMO VOGLIA DI LAVORARE E QUINDI DOBBIAMO TROVARE DELLE ALTERNATIVE. PIÙ CHE UNA PROTESTA SI TRATTA DI UN DIVERSO INTROITO DI CUI IL RISTORANTE HA BISOGNO” – MA LO VOGLIONO CAPIRE CHE IN TUTTI I LUOGHI CHIUSI DOVE OCCORRE TOGLIERSI LA MASCHERINA (PER UN CAFFÈ O PER MANGIARE) LA TRASMISSIONE DEL VIRUS (CHE È AEREA) PRENDE IL VOLO?