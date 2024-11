VOLANO GREMBIULINI! – IL TRIBUNALE DI ROMA HA IMPOSTO AL GRANDE ORIENTE D'ITALIA UN CURATORE SPECIALE: L’AVVOCATO RAFFAELE CAPPIELLO, UN “PROFANO”, NON ISCRITTO ALLA MASSONERIA – È L’EFFETTO DELLA BATTAGLIA LEGATE PER LA SUCCESSIONE DEL GRAN MAESTRO STEFANO BISI: DAL PRIMO CONTEGGIO DEI VOTI ERA USCITO VINCITORE LEO TARONI. DOPO “OPERAZIONI DI VERIFICA“ DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MASSONICA, ERA STATO INCORONATO ANTONIO SEMINARIO, DELFINO DI BISI – I GIUDICI HANNO ANNULATO IL RISULTATO DEL VOTO E ORA…

Estratto dell’articolo di Giuseppe Pipitone per “il Fatto Quotidiano”

massoneria - grande oriente d italia

Cappucci, grembiulini e carte bollate alla fine hanno prodotto un risultato clamoroso: il nuovo numero uno del Grande oriente d’Italia è un “profano”, termine utilizzato dai fratelli muratori per indicare chi non è iscritto alla massoneria. Una situazione senza precedenti in oltre 200 anni di storia, provocata dall’infinita guerra intestina scoppiata tra i massoni dopo il voto per eleggere il nuovo Gran maestro.

Nel marzo scorso, infatti, le elezioni per incoronare il successore di Stefano Bisi hanno spaccato in due la principale obbedienza del Paese. […]

Antonio Seminario

A imporre al Grande Oriente un nuovo vertice “profano” è stato, infatti, il Tribunale di Roma: Flora Mazzaro, giudice della 16esima sezione Civile, ha nominato l’avvocato Raffaele Cappiello curatore speciale del Goi. Una decisione auspicata dagli avvocati Alessandro De Belvis e Pieremilio Sammarco, difensori della lista elettorale di Leo Taroni, il candidato che aveva messo al centro del suo programma la lotta alle infiltrazioni mafiose nelle logge. Uscito vincitore dal primo conteggio dei voti, Taroni è stato poi sconfitto da Antonio Seminario, già vice di Bisi, incoronato Gran maestro dopo alcune “operazioni di controllo e verifica” della Commissione elettorale nazionale del Goi.

LEO TARONI

In pratica erano state annullate 245 preferenze, in maggioranza a favore di Taroni. Quell’operazione però è da considerarsi nulla. Almeno secondo il tribunale di Roma, che ha sospeso l’elezione di Seminario nell’ambito di un’altra causa celebrata sempre sulle beghe interne ai massoni: il 28 ottobre il giudice Maurizio Manzi ha dato ragione ad alcuni sostenitori della Lista Taroni, rappresentati dall’avvocato Lorenzo Borrè.

Con Seminario sospeso, l’ex Gran maestro Bisi è tornato a gestire l’obbedienza per l’ordinaria amministrazione. Nel frattempo la Corte centrale del Goi ha deciso di riconfermare Seminario, ignorando di fatto la sentenza del tribunale. Chi era dunque il Gran maestro, cioè il rappresentante legale del Goi? […]

STEFANO BISI ANTONIO SEMINARIO

È in questa caotica situazione che gli avvocati De Belvis e Sammarco hanno ottenuto la nomina di un curatore speciale che rappresenti legalmente il Goi, come previsto dall’articolo 78 del Codice di Procedura Civile.

Docente di Diritto Commerciale alla Scuola di specializzazione della Sapienza, sarà l’avvocato Cappiello a rappresentare il Grande oriente e occuparsi della sua amministrazione. Dovrà rimanere in carica fino a quando non si concluderanno i due procedimenti sulle elezioni e dunque non si capirà chi è il nuovo Gran maestro. Trattandosi di cause civili, però, si parla di un tempo indefinito.

grande oriente d italia - Illustrazione di Giorgio De Marinis - Il Sole 24 Ore

Nel frattempo la gestione “esoterica” dell’obbedienza rimane congelata: non ci saranno nuove ammissioni, passaggi di grado e procedimenti disciplinari. […]

Leo Taroni Antonio Seminario