28 feb 2021 19:30

VOLETE ANDARE IN VACANZA, MA SIETE COSTRETTI A STARE A CASA? NON SIETE IN TEMPO MANCO PER SOGNARE: NEL 2023 PARTIRÀ LA CROCIERA DELLA OCEANIA CRUISES CHE FARÀ IL GIRO DEL MONDO IN 180 GIORNI, TOCCANDO 5 CONTINENTI CON SCALI IN 96 PORTI DI 33 PAESI – LA COMPAGNIA HA APERTO LE PRENOTAZIONI, MA NEL GIRO DI 24 ORE HA REGISTRATO IL TUTTO ESAURITO… - VIDEO