WHATS’UP, WHATSAPP? – PANICO SULL’APPLICAZIONE DI MESSAGGISTICA: SPARISCONO LE FUNZIONI ‘ULTIMO ACCESSO’, ‘ONLINE’ E ‘STA SCRIVENDO’ – DOPO QUALCHE ORA E UNA CRISI DI NERVI DI DUE MILIARDI DI PERSONE TUTTO È TORNATO NORMALE – I COMMENTI SU TWITTER DI AMANTI E STALKER VARI: “RIDATEMI IMMEDIATAMENTE L’UNICA FUNZIONE CHE MI TIENE IN VITA”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">E io adesso come faccio a sapere se una persona mi sta ignorando o semplicemente non ha visto il messaggio <a href="https://twitter.com/hashtag/WhatsApp?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WhatsApp</a> <a href="https://t.co/IBEENj2QzT">pic.twitter.com/IBEENj2QzT</a></p>— idk? (@fuckallofyou02) <a href="https://twitter.com/fuckallofyou02/status/1274037956546789376?ref_src=twsrc%5Etfw">June 19, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Comunque se su <a href="https://twitter.com/hashtag/WhatsApp?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WhatsApp</a> hanno tolto la possibilità di vedere se sei online o se “stai scrivendo” significa solo una cosa.<br>Zuckerberg c’ha l’amante.</p>— Simone Paciello (@simone_paciello) <a href="https://twitter.com/simone_paciello/status/1274037863890530304?ref_src=twsrc%5Etfw">June 19, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Le mie amiche Io che non ho <br>che hanno nessuno da <br>un ragazzo: stalkerare:<a href="https://twitter.com/hashtag/whatsappdown?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#whatsappdown</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/whatsapp?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#whatsapp</a> <a href="https://t.co/wKjCTuU7CJ">pic.twitter.com/wKjCTuU7CJ</a></p>— ?? (@SENZ4N0ME) <a href="https://twitter.com/SENZ4N0ME/status/1274039443406622721?ref_src=twsrc%5Etfw">June 19, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">IO CHE MI ACCORGO CHE WHATSAPP HA TOLTO : "sta scrivendo" "sta registrando" "online" e anche l'ultimo accesso... <a href="https://twitter.com/hashtag/WhatsApp?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WhatsApp</a> <a href="https://t.co/T8zU6wl93P">pic.twitter.com/T8zU6wl93P</a></p>— ? (@ipocondvria) <a href="https://twitter.com/ipocondvria/status/1274040389549391872?ref_src=twsrc%5Etfw">June 19, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Da WhatsApp sono sparite alcune funzioni per qualche ora, poi tutto è tornato normale, come prima: non è stato più possibile vedere se un contatto è online, se si sta scrivendo e quando si era effettuato l’ultimo accesso. Per un po’ provando a cambiare l’impostazione, la app non lo consentiva: “WhatsApp non è riuscita a cambiare le impostazioni privacy. Per favore riprova più tardi”.

Su Twitter moltissimi hanno commentato. Tra ironia e vere e proprie crisi di nervi, la pioggia di commenti riflette quanto la popolare applicazione di messaggistica istantanea sia diventata centrale nelle comunicazioni interpersonali, e quindi nelle nostre vite. Creata nel 2009 e facente parte dal 19 febbraio 2014 del gruppo Facebook Inc., a febbraio 2020 WhatsApp contava oltre due miliardi di utenti attivi in tutto il mondo.

Oltre al panico di molti utenti, abituati a contare sulla possibilità di vedere online l’interlocutore (l’ultimo accesso è una funzione che può essere facilmente modificata nelle impostazioni), sul filo del web corre anche l’ironia. “Adesso come stalkero il mio ex fidanzato? Ridatemi immediatamente l’unica funzione che mi tiene in vita!”, si sfoga un’utente. “Finalmente non mi diranno più ‘sei online, perché non mi caghi?’ e io sono superfelice!”, ironizza un altro. “I miei stalker sono nel panico, ben gli sta”, affonda un’altra ancora.

