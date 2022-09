il principe william e kate

1 - IL PRINCIPE RILUTTANTE È PIÙ VICINO AL TRONO (E MOLTO PIÙ RICCO)

Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

Londra Il principe riluttante è adesso a un battito di cuore dal trono. Il ruolo di William è cambiato completamente: ora è lui, di fatto, il «vice-re», un compito svolto da suo padre per lunghi decenni. E pensare che da giovane il figlio di Diana aveva nutrito molti dubbi sul proprio destino e sembrava poco propenso ad abbracciare la «carriera» reale.

Ora non più: da tempo William ha assunto sempre più responsabilità e ha abbracciato ciò che il fato e la nascita gli hanno attribuito in sorte. Lo si è visto all'ultima inaugurazione del Parlamento, quando ha affiancato Carlo che leggeva il discorso della regina al posto della madre malata.

Già il titolo nobiliare è nuovo: ora William è automaticamente diventato Duca di Cornovaglia e di Cambridge, ma verrà chiamato semplicemente Duca di Cornovaglia, come fino a ieri lo era il padre (così anche Kate è adesso duchessa di Cornovaglia e pure i figli sono principi di Cornovaglia).

In più, a sorpresa, il padre lo ha nominato immediatamente principe di Galles, senza attendere come ci si aspettava. Un aspetto non secondario è che William è improvvisamente diventato ricchissimo: ereditando il ducato di Cornovaglia, si ritrova fra le mani possedimenti che valgono oltre un miliardo e che l'anno scorso hanno reso a Carlo un introito personale di 23 milioni di sterline.

Cosa farà William con questo tesoro? Innanzitutto finanzierà i suoi enti di beneficenza, che però non sono tantissimi come quelli del padre. Finora, il figlio di Diana si è concentrato sulle cause ambientali o legate alla salute mentale. Ma forse il cambiamento più radicale riguarda la famiglia di William.

Finora lui è stato un marito e padre molto presente, tanto da impegnarsi nel lavoro reale solo a mezzo servizio (cosa che gli aveva procurato il nomignolo di «Will lo Sfaticato»). Adesso il suo spazio privato si riduce drasticamente e lui e Kate saranno proiettati in prima linea: riusciranno a essere reali a tempo pieno e allo stesso tempo genitori attenti?

2 - WILLIAM E KATE HANNO CAMBIATO I LORO PROFILI SOCIAL DOPO LA MORTE DELLA REGINA ELISABETTA

Concetta Desando per www.iodonna.it

Sono passate solo poche ore dall’annuncio ufficiale della morte della regina Elisabetta e già è tutto cambiato. Sua Maestà si è spenta a 96 anni l’8 settembre a Balmoral. E i primi effetti sui titoli reali sono già sotto gli occhi di tutti. Carlo III è il nuovo re. Ma anche William e Kate ora hanno titoli diversi. E la coppia l’ha fatto sapere modificando i propri profili social.

William e Kate diventano duchi di Cornovaglia e di Cambridge

Non solo duchi di Cambridge. Con la morte della Regina e la salita di Carlo al trono, William e Kate diventano anche duca e duchessa di Cornovaglia. Il titolo, infatti, è tradizionalmente detenuto dal figlio maggiore del monarca britannico regnante. Così William e Kate, che il giorno del loro matrimonio nell’aprile del 2011, hanno ricevuto dalla regina il titolo di duca e duchessa di Cambridge, ora sono anche duca e duchessa di Cornovaglia.

Già cambiati i profili social

Un cambiamento già apportato sui profili social ufficiali della coppia reale inglese. Il profilo Twitter @KensintonRoyal e quello Instagram sono stati aggiornati come appartenenti al «Duca e Duchessa di Cornovaglia e Cambridge».

Il titolo di Principe del Galles

In ballo, poi, c’è anche un altro titolo. William e Kate, infatti, dovrebbero ereditare anche i titoli di principe e principessa del Galles, titolo detenuto dall’attuale re fino alla morte di Elisabetta II. Si tratta di un titolo tradizionalmente consegnato all’erede maschio. Tuttavia, il titolo di principe di Galles non passerà immediatamente a William alla morte della nonna sovrana, ma deve essergli consegnato direttamente dall’attuale re.

Lo stesso re Carlo ricevette il titolo di Principe di Galles a soli 9 anni da sua madre. Nel 1969, infatti, la regina Elisabetta incoronò formalmente Carlo come principe di Galles al castello di Caernarvon.

Cambiato anche il sito web della Royal Family

Anche il sito web ufficiale della famiglia reale inglese, royal.uk, è stato aggiornato dopo la morte della Regina: il principe Carlo viene ora presentato come re Carlo III e sua moglie Camilla come regina consorte. In realtà, pur succedendo automaticamente alla madre, Carlo sarà proclamato ufficialmente dopo la riunione del consiglio di accessione al St James’s Palace di Londra.

