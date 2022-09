1 - IL CASO ROMA TOTTI CONTRO BLASI. ILARY CONTRO FRANCESCO.

Totti contro Blasi. Ilary contro Francesco. La guerra del Re e della Regina di Roma (ma con una coda anche a Milano) ha scatenato l'intero star system. Indici puntati, frasi sibilline e rivelazioni choc. Senza esclusione di colpi. Ma ora all'orizzonte c'è la pace. La prossima settimana sarebbe in programma un incontro tra i legali dei due per provare a trovare un accordo.

Non semplice ma quasi obbligatorio arrivati a questo punto. Le bordate di questi giorni sono servite a far capire che se si va in tribunale i toni saranno questi. Se non peggiori. Ecco allora che l'obiettivo è proprio quello di chiudere qui l'intera vicenda evitando altri danni collaterali. E già perché entrambi avrebbero molte frecce ai loro archi.

Frecce dalle punte avvelenate che potrebbero lasciare al suolo amici e conoscenti. E il primo passo di questo accordo prevedrebbe proprio lo stop alle dichiarazioni pubbliche. Insomma Totti e Ilary costretti al silenzio. Si starebbe lavorando anche ad un comunicato, stavolta congiunto, che metterebbe un punto alla guerra.

Ma in attesa della tregua le armi restano affilate. Dietro i due contendenti ecco gli schieramenti che in queste ore si stanno delineando sempre più. Perché tutto è show e la separazione Totti-Blasi fa audience da prime time. Obbligatorio perciò esserci. Ilary può contare su gran parte del mondo dello spettacolo, da Alfonso Signorini a Barbara D'Urso passando per Michelle Hunziker e Silvia Toffanin.

L'ex capitano della Roma, invece, si fa forza di tutto quel mondo che lo ha circondato quando era calciatore: da Maurizio Costanzo al collega Vincent Candela passando per Simona Ventura. Due eserciti che si combattono a colpi di post e dichiarazioni. Nessuna mai casuale. In mezzo c'è Fabrizio Corona che da giorni promette rivelazioni choc su entrambi. «Le parole di Totti sono un concentrato di sessismo di uno squallore infinito» scrive Silvia Grilli, Chief editor della rivista Grazia. «Senza parole» il commento al post di Laura Chiatti.

In difesa di Totti è intervenuta Simona Ventura che qualche giorno fa, durante la Partita del Cuore lo aveva messo un po' in imbarazzo con la domanda: «Francesco, ma dove sei stato quest' estate? Non ti abbiamo visto». «Francesco è stato molto carino con me dopo quella domanda mentre Ilary non tanto».

Pronto intervento anche di Maurizio Costanzo che in un suo editoriale ha scritto: «Pensavo, l'altro giorno, che se Totti fosse andato in Tanzania al posto di Ilary, sarebbe stato accolto trionfalmente da una squadra di calcio locale. Non sapremo mai come sarebbero andate veramente le cose». […]

Ilary da questo punto di vista è ben corazzata potendo contare su Mediaset dell'amica Barbara D'Urso e della sorellina letterina Silvia Toffanin a cui avrebbe promesso una intervista nel momento in cui deciderà di dire la sua verità. A proteggerla c'è anche la penna pungente e l'occhio indiscreto di Alfonso Signorini direttore della rivista scandalistica Chi. […]

CORONA PUBBLICA LA FOTO DI MARTINA LA NUMERO UNO DELLE PRESUNTE AMANTI DI TOTTI

In mezzo c'è Fabrizio Corona. L'ex paparazzo col dente avvelenato con entrambi. Dalle presunte foto di Totti con Flavia Vento alla lite in diretta tv con Ilary al Grande Fratello. Spariglia le carte e lancia bombe. «Ora tutti incominciano a capire un po' di cose. E ora è giunto il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete incominciato voi» ha scritto su Instagram.

Poi pubblica un audio di una telefonata con una ragazza che dichiara di essere stata con l'ex 10 giallorosso. Infine la foto di una ragazza, Martina, mentre entra in un auto. Uno scatto rubato con cui si allude che lei sia la prima delle amanti di Totti. E sarebbe solo la prima di un archivio pieno di immagini di scappatelle. Di entrambi.

No, non ci sarà una separazione consensuale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Almeno per ora. Appena una settimana fa, lunedì 5 settembre, c'è stato a Roma un incontro tra i due ex innamorati e i rispettivi avvocati.

Sembrava di essere a un passo dalla decisione di non intraprendere la via giudiziale. Ma di colpo, nonostante ci fossero stati segnali distensivi, l'accordo è naufragato. A tirarsi indietro, all'ultimo minuto, è stata Ilary. Il marito ha insistito, ha provato a convincerla in tutti i modi, ma senza riuscirci.

Pare che l'ex capitano della Roma fosse disposto ad accogliere tutte le richieste della show-girl, ma non c'è stato nulla da fare. Secondo indiscrezioni avrebbe anche acconsentito a lasciarle la maxi-villa all'Eur con 25 camere da letto, palestra, campo di padel, piscina e varie aree relax. «Cerchiamo di chiuderla senza farci la guerra, per il bene dei nostri tre figli» ha insistito lui, ma lei non ha accettato.

Che cosa l'avrà spinta a rifiutare? Anche lei è molto impegnata a proteggere Chanel, Isabel e Christian, ma evidentemente le proposte avanzate da Totti, assistito dal suo storico avvocato Antonio Conte e dalla matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace, non l'hanno convinta. Ilary si è affidata all'avvocato Alessandro Simeone, che in passato lavorava proprio al fianco di Bernardini de Pace.

Ora i legali di entrambe le parti non vogliono commentare l'intesa bocciata e si sprecano le strumentalizzazioni. A partire da quelle degli amici di Totti che vedono Ilary non certo così preoccupata per la visibilità che otterrebbe con un divorzio in sede giudiziale, che continuerebbe a mantenerla sulle copertine dei rotocalchi per tre anni.

Illazioni? Sicuramente, dopo 20 anni di vita insieme e due professioni così ben remunerate i beni da spartire sono tanti. Tanto più che la coppia Totti-Blasi era diventata una vera holding dai molteplici affari. A parte gli 84 milioni di euro netti guadagnati dal calciatore e gli ingaggi milionari della presentatrice dell'Isola dei famosi, il patrimonio comune è stimato intorno a 100 milioni di euro.

Non proprio noccioline, quindi è ovvio che non sia facile raggiungere una transazione favorevole per entrambi. Eppure fino ad appena una settimana fa sembrava che l'obiettivo potesse essere raggiunto. Poi qualcosa si è ulteriormente spezzato e il banco è saltato. Un contrasto che ha già lasciato i suoi strascichi. L'altro ieri, il Pupone ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui accusa la moglie di averlo tradito per prima.

Lei non ha replicato se non per dire che l'unica cosa che le preme è la tutela dei tre figli e che in fatto di corna Totti non è poi così innocente, perché l'avrebbe tradita con almeno cinquanta donne. La guerra dei Roses, o dei Rolex com' è stata ribattezzata per via dell'accusa di Totti alla moglie di avergli rubato gli orologi, insomma, non è che agli inizi. E la platea degli amici si divide tra chi prende le parti dell'uno o dell'altra.

L'amica del cuore di Ilary, la parrucchiera Alessia Solidani, «colpevole» secondo l'ex numero 10 della Roma di aver fatto da tramite tra la moglie e l'amante, la difende a spada tratta: «Con il silenzio, perché su questa vicenda non ho nulla da dire. Non voglio sembrare scortese, ma tant' è». Più loquace, invece, Alex Nuccetelli, pr e grande amico di Francesco che ai «Fatti vostri» su Raidue dichiara: «Totti e l'attuale fidanzata Noemi Bocchi si sono conosciuti ad un evento di padel in Sardegna dove lui era in compagnia della moglie.

Lui l'ha notata, ma da lì sono passati altre situazioni, altro tempo. I presunti tradimenti di Ilary? Non sono a conoscenza di cosa ha fatto lei prima di lui. Francesco più o meno un anno e mezzo fa ha avuto un momento particolare, un po' triste». Ma adesso l'attenzione è tutta concentrata sul rifiuto di Ilary di siglare una pace. Senza dimenticare, infine, la bomba che potrebbe esplodere con la sua sempre più probabile intervista tv a Verissimo, dall'amica Silvia Toffanin. -

