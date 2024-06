13 giu 2024 19:48

ASSET DI VENDETTA – GIORGIA MELONI ANNUNCIA URBI ET ORBI L’INTESA DEL G7 SULL’UTILIZZO DEI BENI RUSSI CONGELATI PER L’UCRAINA. UN PROVVEDIMENTO CHIESTO INSISTENTEMENTE DAGLI STATI UNITI, CHE LA DUCETTA NON POTEVA CASSARE – OK ALLA “SOLUZIONE USA” PER IL MEDIO ORIENTE. TRADOTTO: IL GOVERNO NETANYAHU DEVE ACCETTARE IL COMPROMESSO E NON FARE SCHERZETTI SU RAFAH. SÌ ALLA SOLUZIONE DEI DUE STATI: GAZA E LA CISGIORDANIA VANNO RIUNIFICATI SOTTO L’ALA DELL’AUTORITÀ NAZIONALE PALESTINESE (E HAMAS? RESTA LIBERO DI RIORGANIZZARSI?)