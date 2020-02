IN AULA PUNTUALISSIMO AD ASPETTARE CHE INIZI LA SEDUTA” - MATTEO RENZI È RIENTRATO DAL PAKISTAN E PUBBLICA UN SELFIE CON DONATELLA CONZATTI, UNA DELLE SENATRICI DATA IN USCITA PER IL GRUPPO DEI RESPONSABILI: “QUANTE FAKE NEWS CHE DOBBIAMO SOPPORTARE” - DITE A CONTE CHE STANNO PER ENTRARE IN “ITALIA VIVA” ALTRI DUE PARLAMENTARI: LA DEPUTATA DI LEU MICHELA ROSTAN E UN SENATORE NON MEGLIO IDENTIFICATO (AUGURI)

In Aula puntualissimo ad aspettare che inizi la seduta. Con un pensiero affettuoso a tutti quelli che hanno detto che per sciare saltavo i lavori parlamentari. Quante #FakeNews dobbiamo sopportare! pic.twitter.com/t044klIH0o — Matteo Renzi (@matteorenzi) February 18, 2020

Matteo Renzi, il selfie al Senato con Donatella Conzatti: il messaggio a Giuseppe Conte

Matteo Renzi smonta le polemiche che lo hanno coinvolto per essere andato a sciare in Pakistan. Si vociferava che per questo motivo avrebbe saltato i lavori parlamentari, e invece il leader di Italia Viva è al suo posto al Senato. "In aula puntualissimo ad aspettare che inizi la seduta. Quante fake news dobbiamo sopportare", scrive Renzi su Twitter a corredo di un selfie che, tra l'altro, lo ritrae sorridente accanto a Donatella Conzatti. Quest'ultima è una delle senatrici che nei giorni scorsi era data in uscita per entrare a far parte dei "responsabili" ricercati da Giuseppe Conte. Quindi in un solo scatto l'ex rottamatore ha voluto dare due notizie: nessuna assenza al Senato e soprattutto nessuna partenza in vista. Anzi, secondo fonti parlamentari Italia Viva sarebbe pronta a rinforzarsi alla faccia del premier.

La guerra tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi è ancora aperta, ma intanto l'ex rottamatore fa registrare vittorie importanti. Non solo ha sventato il tentativo del premier di trovare i fantomatici "responsabili" nelle file nemiche, ma ha anche rinforzato le proprie. Secondo fonti parlamentari, sono imminenti almeno due ingressi all'interno di Italia Viva. Uno riguarda Michela Rostan, deputata campana di Liberi e Uguali che è già stata salutata dal suo attuale gruppo: "Ci aveva comunicato il suo orientamento di formalizzare questa settimana l’uscita. Renzi la corteggiava da tempo".

Presto potrebbe entrare in Italia Viva anche un senatore non meglio identificato: nella serata di martedì 18 febbraio è prevista una riunione tra l'ex rottamatore e i suoi collaboratori per fare il punto della situazione. Mentre mercoledì Renzi sarà a Porta a Porta, dove molto probabilmente allestirà uno show per mettere ancora più alle strette il Conte bis. Sempre però tenendo ben fermo un punto: non sarà lui a far cadere il governo, deve essere l'altro a staccare la spina o a fare un accordo per evitare la fine. Insomma, se non è uno scacco matto, poco ci manca

