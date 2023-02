AVVERTITE SALVINI CHE PER ANNI HA PREDICATO LA PACE FISCALE: IL FISCO STA PER INVIARE 2,6 MILIONI DI LETTERE A CHI NON HA PAGATO LE TASSE – NEL “PNRR” C’È L’OBIETTIVO DI RIDURRE LA PROPENSIONE ALL’EVASIONE DEL 5% ENTRO IL 2025 E PERCIÒ LA GUARDIA DI FINANZA PROGRAMMA DEI CONTROLLI MIRATI SUI CONTRIBUENTI CHE NON SALDERANNO QUANTO DOVUTO ALLO STATO...

Estratto dell’articolo di Giovanni Parente per il “Sole 24 Ore”

Dopo aver raggiunto in anticipo (rispetto alla scadenza del 31 dicembre) gli obiettivi stabiliti dal Pnrr per il 2022, il Fisco fissa l’asticella per l’anno in corso e i due successivi sulle lettere di compliance. Per promuovere i versamenti spontanei e il ravvedimento dei contribuenti, partendo da anomalie individuate nell’incrocio dei dati disponibili in Anagrafe tributaria, saranno inviati 2,6 milioni di alert nel 2023 destinati poi a salire a 3 milioni rispettivamente sia nel 2024 e nel 2025.

Con un trend crescente ipotizzato anche nei versamenti “stimolati”: 2,4 miliardi per il 2023 per poi arrivare a 2,77 miliardi sia nel 2024 che nel 2025. Del resto, la traiettoria è segnata proprio dal Pnrr che si prefigge di arrivare a ridurre la propensione all’evasione del 5% entro il 2025 e del 15% entro il 2026. Per rafforzare la strategia della prevenzione, però, sono pronti (come indicato nella circolare operativa 2023 della Guardia di Finanza) anche controlli mirati sui contribuenti rimasti «inerti», ossia che non forniscono giustificazioni o non si ravvedono. […]

