BIDEN IMBRIGLIA NETANYAHU – SECONDO I MEDIA ISRAELIANI, GLI STATI UNITI STANNO FACENDO PRESSIONI AFFINCHE' TEL AVIV NON RISPONDA ALL’OFFENSIVA DELL’IRAN, CHE PORTEREBBE A UN’ESCALATION – ANCHE LA NATO INVITA A USARE LA “MODERAZIONE” – TRUMP SI INFILA PER FARE CACIARA: “ABBIAMO MOSTRATO DEBOLEZZA, NON SAREBBE ACCADUTO SE FOSSI IO IL PRESIDENTE” – A ROMA ALLERTA MASSIMA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI OBIETTIVI SENSIBILI - VIDEO

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato l'attacco iraniano a Israele in una convention elettorale in Pennsylvania: "Che Dio benedica il popolo di Israele, sono sotto attacco in questo momento e sta succedendo perché mostriamo una grande debolezza. Questo non… pic.twitter.com/lQxLZ1JVvD — Repubblica (@repubblica) April 14, 2024

MEDIA ISRAELE, 'PRESSIONI USA PERCHÉ NON RISPONDA ALL'IRAN'

netanyahu biden

(ANSA) - TEL AVIV, 14 APR - Ci sono "pressioni Usa" che il Gabinetto di guerra di Israele previsto per le 15.30 (le 14.30 in Italia) non decida un contrattacco nei confronti dell'Iran. Lo hanno riferito media israeliani, citando fonti israeliane che stimano che "una riposta israeliana non arriverà immediatamente". Il problema - aggiungono le fonti - è individuare una "risposta che non porti necessariamente a un'escalation".

NATO, ATTACCO IRANIANO È UN'ESCALATION, USARE MODERAZIONE

(ANSA-AFP) - BRUXELLES, 14 APR - La Nato condanna l'attacco notturno dell'Iran su Israele come una "escalation" dell'instabilità regionale, invitando con urgenza "moderazione" da tutte le parti. "Condanniamo l'escalation notturna iraniana, invitiamo alla moderazione, mentre monitoriamo gli eventi da vicino. E' di vitale importanza che il conflitto in Medio Oriente non vada fuori controllo", ha dichiarato il portavoce dell'Alleanza atlantica Farah Dakhlallah.

netanyahu e il gabinetto di guerra israeliano

MEDIA, 'IDF AUTORIZZA RITORNO DONNE E BAMBINI A GAZA NORD'

(ANSA) - TEL AVIV, 14 APR - L'Idf avrebbe consentito, per la prima volta dall'inizio della guerra, il ritorno di "donne e bambini palestinesi autorizzati" dal sud al nord della Striscia. Lo hanno riferito i media palestinesi - ripresi da quelli israeliani - secondo cui per bambini si intendono quelli al di sotto dei 14 anni.

MEDIA, 'IDF AUTORIZZA RITORNO DONNE E BAMBINI A GAZA NORD'

(ANSA) - TEL AVIV, 14 APR - L'Idf avrebbe consentito, per la prima volta dall'inizio della guerra, il ritorno di "donne e bambini palestinesi autorizzati" dal sud al nord della Striscia. Lo hanno riferito i media palestinesi - ripresi da quelli israeliani - secondo cui per bambini si intendono quelli al di sotto dei 14 anni.

JOE BIDEN SI FA IL SEGNO DELLA CROCE DAVANTI A NETANYAHU

ATTACCO A ISRAELE: PREFETTO ROMA, C'È MASSIMA ATTENZIONE

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "C'è la massima attenzione". Così il prefetto di Roma Lamberto Giannini, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in prefettura. "E' stato un incontro per testare le misure di sicurezza che sono già molto alte - aggiunge -.

I servizi da quando è iniziata la crisi sono già molto alti, però era bene fare il punto e ragionare sulla situazione. Nella città di Roma e in Italia c'è sempre tantissima attenzione". Giannini ha poi sottolineato: "Stiamo lavorando per fare bene, per garantire la sicurezza e la percezione di sicurezza. Con la comunità ebraica c'è uno scambio informativo e di impressione continuo".

TRUMP: "L'ATTACCO A ISRAELE NON SAREBBE MAI AVVENUTO SE IO FOSSI STATO PRESIDENTE"

Da www.lastampa.it

missili e droni iraniani intercettati nei cieli israeliani

Donald Trump, durante un comizio in Pennsylvania, interviene sull'attacco dell'Iran a Israele e accusa il presidente Biden: "Gli israeliani sono sotto attacco perché mostriamo una grande debolezza. Questo non doveva capitare. La debolezza che abbiamo dimostrato è incredibile. Non sarebbe successo se fossimo stati noi in carica. Voi lo sapete, loro lo sanno, tutti lo sanno. Ma l’America prega per Israele, inviamo il nostro totale sostegno a coloro che si trovano in pericolo".

lancio missile iran iraniani festeggiano attacco iraniani festeggiano attacco a israele attacco iran a israele 2 raid israeliano contro l ambasciata iraniana a damasco, in siria 9 attacco iran a israele iran attacca israele 77 biden e blinken iraniani festeggiano attacco a israele 11 missili di difesa israele iron dome

JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU