18 set 2023 11:36

IL BOARD DELLA BCE COME UNA CLASSE INDISCIPLINATA: LA “PROF” CHRISTINE LAGARDE SEQUESTRA I CELLULARI - LA PRESIDENTE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA HA REQUISITO I TELEFONI DEI SUOI COLLEGHI DURANTE LA RIUNIONE DI QUESTA SETTIMANA IN CUI SI STAVA PER PROCEDERE ALL'INDICAZIONE DI CLAUDIA BUCH COME NUOVO CAPO DELLA VIGILANZA - I 26 CONSIGLIERI SONO STATI RIMPROVERATI PER AVER SPIFFERATO, IN ALTRE OCCASIONI, INFORMAZIONI ALLA STAMPA E QUINDI LARGADE HA PRESO PROVVEDIMENTI...