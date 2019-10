CAMBIA IL VENTO? - IN UMBRIA PER LA PRIMA VOLTA MATTEO SALVINI NON SARÀ IL SICURO VINCITORE: NEI SONDAGGI RISERVATI IL CANDIDATO CIVICO DI PD E 5STELLE È SOLO DUE PUNTI SOTTO ALLA LEGHISTA DONATELLA TESEI - I VERTICI DEM SOSPETTANO CHE RENZI PUNTI A ESSERE IL FEDERATORE DI UN NUOVO CENTRODESTRA...

Marco Antonellis per Dagospia

Vincenzo Bianconi

Nel Pd ci sono buone sensazioni sulle amministrative dell'Umbria. I sondaggi, anche quelli riservati del Pd, danno Vincenzo Bianconi, il candidato di PD e M5S a un paio di punti da Donatella Tesei, la candidata di Salvini. E in forte crescita. "Ottimo, Bianconi è arrivato da poco, è molto bravo e conosciuto, e girerà la Regione e raccoglierà nuovi voti. Mentre la Tesei con Salvini sono in campagna elettorale da mesi e oltre quel dato non andranno", fanno notare dal Nazareno.

LUIGI DI MAIO NICOLA ZINGARETTI

Ma Zingaretti si è anche spinto oltre. "In Umbria vinceremo perché Bianconi è molto bravo, competente e conosciuto" ha detto il leader del Pd. "E comunque - fanno notare dal Nazareno - dopo mesi ci saranno delle regionali aperte. Insomma, l'accordo Pd 5Stelle permette a tutti e due di vincere. Alla faccia di Salvini, che cala nei sondaggi e per la prima volta vede la sconfitta avvicinarsi. Non è più il sicuro vincitore, e questo alla fine gli farà perdere altri consensi".

berlusconi renzi

Nel frattempo il Premier Conte ha messo Italia Viva e i renziani nel mirino: "Basta giochini", questo il messaggio fatto recapitare da Palazzo Chigi. E soprattutto basta con le sgrammaticature perché dalle parti di Palazzo Chigi spiegano che "sta accadendo esattamente quello che Conte temeva: l'uscita di Renzi dal Pd subito dopo (e non prima) la formazione del governo ha rimescolate completamente le carte. Italia Viva in quanto tale non ha partecipato ai tavoli programmatici per la formazione del governo e "prima o poi rivendicherà le mani libere facendo saltare il banco" questo il refrain che arriva direttamente dall'inner circle del Premier.

"Nessuna alleanza alle politiche coi 5Stelle", ha dichiarato Renzi ieri dalla Gruber a 8 e mezzo. "Vuoi vedere che alla fine Renzi farà il capo di un nuovo centrodestra, il federatore di un'alleanza con Salvini e Berlusconi?" sospettano dal Nazareno. "Ecco il motivo del no tassativo all'aumento dell'Iva, neanche sui beni di lusso. Con quei soldi recuperati avremmo potuto dare più aumenti agli stipendi più bassi. E invece no. Si preferisce che non aumenti l'iva sui tartufi piuttosto che dare più soldi agli operai.

renzi berlusconi

L'opposto di quanto dovrebbe fare il centrosinistra." ."D'altronde - ragionano alla sede del Pd - Renzi è sempre stato definito come il vero successore di Berlusconi. E alla fine sarà così". Dal Nazareno un ultimo pensiero al faccia a faccia Renzi-Salvini di Porta a Porta. "Ma quale scontro fra leader di schieramenti rivali. A Porta a Porta partiranno le primarie per la leadership del centrodestra futuro. Vedremo chi vincerà fra Salvini e Renzi...Auguri...".