Non è il campo largo che, anche a sinistra, in molti avevano cercato di costruire. Ma, per la prima volta, M5S apre a una possibile alleanza per le elezioni regionali in Lombardia. E il messaggio inviato da Giuseppe Conte viene recapitato proprio in casa dei Dem. "Se il Pd vuole dimostrare di aver fatto tesoro di errori passati noi ci siamo, se si vuole sedere al tavolo di confronto, noi siamo disponibili, qui come altrove, ma dobbiamo farlo con criterio e metodo", dice il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in videocollegamento alla conferenza stampa del gruppo lombardo spiegando che i pentastellati sono pronti "a confrontarsi con le altre forze politiche e sociali", senza "compromessi al ribasso".

Finora, quella di M5S sembrava destinata a essere una corsa in solitaria. In una partita, quella per Palazzo Lombardia, che vede in campo già tre candidati alla presidenza: il governatore Attilio Fontana, che tenta il bis per il centrodestra, l'eurodeputato del Pd Pierfrancesco Majorino scelto da Pd insieme a +Europa, Verdi, Sinistra Italiana e Lombardi Civici Europeisti, e l'ex vicepresidente lombarda Letizia Moratti appoggiata dal Terzo Polo. Adesso, la prima prova di dialogo. Il Movimento 5 stelle ha preparato una "proposta seria e solida a misura dei cittadini della Lombardia", ha detto Conte. "Non intendiamo negoziare i nostri valori e principi. Il nostro atteggiamento non cambia - ha aggiunto - Vengono prima i programmi e poi discuteremo i candidati che potranno esserne migliori interpreti".

Non è ancora l'intesa ufficiale. E non solo perché anche all'interno del centrosinistra alcune forze come +Europa hanno chiuso la porta al Movimento. Lo stesso Conte ne fa (per ora) una questione più di programmi che di candidati. "Pierfrancesco Majorino è un candidato del Pd non vogliamo discutere su 'Majorino sì, Majorino no'. Io non lo conosco personalmente, me ne hanno parlato molto bene ed è una persona che ha sensibilità vicina ai temi", ha spiegato il leader di M5S.

Quindi "nulla da dire sulla persona - ha aggiunto - ma il M5s non accetta di discutere di candidati decidendo l'interprete prima di aver definito qual è il programma migliore". Insomma, "non siamo la succursale di nessuno - ha concluso - né vogliamo bollinare scelte prese autonomamente da altri". Di Majorino - ha continuato Conte - ne abbiamo parlato con i consiglieri e ho chiesto informazioni. Mi sono state date delle referenze di una persona in condizione di poter condividere buona parte dei nostri principi e valori". Con questa premessa, "quando arriverà un secondo momento, Majorino potrà essere un candidato possibile", ma in questo momento "non accettiamo di discutere del tema della candidatura. Ci interessano i programmi e definire un progetto sui contenuti". La questione candidato "per ora è da accantonare". La porta è stata socchiusa.

Escluse invece possibili alleanze con Moratti: "Per raggiungere una proposta seria e solida, ma soprattutto utile, non possiamo mischiare le squadre e correre dietro la candidatura di Letizia Moratti. Non mi piace parlare di singoli candidati ma non si battono le forza di centrodestra con candidati di centrodestra". E ancora: "Noi abbiamo un'altra prospettiva politica - ha aggiunto Conte - mostriamo il cartellino rosso a chi non ha gestito bene la sanità".

