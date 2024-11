17 nov 2024 19:35

CICCIO KIM VA ALLA GUERRA - LA COREA DEL NORD POTREBBE SCHIERARE FINO A 100 MILA SOLDATI PER AIUTARE L'ARMATA RUSSA IN UCRAINA - I MILITARI DI PYONGYANG, MANDATI A COMBATTERE AL FIANCO DEI COLLEGHI RUSSI DA QUALCHE SETTIMANA, VENGONO USATI COME CARNE DA MACELLO: SECONDO IL "NEW YORK TIMES" UN NUMERO "SIGNIFICATIVO" DI NORDCOREANI SONO STATI UCCISI - QUELLI CHE NON MUOIONO SONO IN CASERMA A "LUCIDARSI IL FUCILE", VISTO CHE HANNO SCOPERTO INTERNET SENZA RESTRIZIONI E SPENDONO GRAN PARTE DEL LORO TEMPO A GUARDARE VIDEO PORNO