19 apr 2024 12:55

IL CLAN KENNEDY SCENDE IN CAMPO PER FERMARE LA “PECORA NERA” ROBERT JR – QUINDICI MEMBRI DELLA FAMIGLIA PIÙ FAMOSA D’AMERICA SI SCHIERANO PUBBLICAMENTE CON BIDEN, IN UN INCONTRO IN PENNSYLVANIA, STATO IN BILICO IN VISTA DELLE PRESIDENZIALI – UNA MOSSA PER OSTACOLARE IL FIGLIO DI BOB KENNEDY, COMPLOTTISTA E NO-VAX, CANDIDATO INDIPENDENTE ALLA CASA BIANCA, CHE POTREBBE SOTTRARRE A “SLEEPY JOE” VOTI DECISIVI…