19 lug 2019 11:40

COME ANDRÀ A FINIRE AL GOVERNO? DI MAIO NON LO SA, MA SA CHE DEVE DARE UNA SVOLTA AL M5S: LA SETTIMANA PROSSIMA INTENDE PRESENTARE IL NUOVO CORSO DEI GRILLINI, TRASFORMANDOLI DA ROMPIPALLE DEL ''NO'' A UOMINI ''DEL FARE'' DI BERLUSCONIANA MEMORIA - LE PRIME AVVISAGLIE? IL SILURAMENTO DEL VICE-APPENDINO, L'OK A URSULA E LA RAGGI CHE CANDIDA ROMA AGLI EUROPEI DI NUOTO. L'OBIETTIVO È FARE SECCHI FICO E DI BATTISTA E RESTARE AL GOVERNO PIÙ A LUNGO POSSIBILE. CI RIUSCIRÀ?