1. MARIA ROSARIA BOCCIA PUBBLICA NUOVI DOCUMENTI SUI SOCIAL

Giuliano Foschini per repubblica.it - Estratti

MARIA ROSARIA BOCCIA - GENNARO SANGIULIANO

Eccola, la lettera che non esisteva. Maria Rosaria Boccia aveva avuto un’interlocuzione diretta con il gabinetto del ministro Gennaro Sangiuliano per la sua nomina “a consigliere del ministro per i grandi eventi”. A pubblicarla, nella notte, è la stessa Boccia chiaramente sulla sua pagina Instagram.

La mail è del 10 luglio e arriva da uno dei funzionari del gabinetto del Ministero. “Gentilissima dottoressa Boccia” si legge. “Dando seguito a quanto anticipato per le vie previ poco fa, le allego i contatti miei e del mio collega per qualsiasi esigenza legata alla sua nomina quale consigliere del ministro per “I grandi eventi”.

maria rosaria boccia pubblica LA MAIL DEL MINISTERO PER LA SUA NOMINA A CONSIGLIERA PER I GRANDI EVENTI

Oltre alla mail la Boccia ha pubblicato (taggando direttamente la premier Giorgia Meloni che ieri aveva accusato di essere una bugiarda) la registrazione della telefonata avvenuto con lo stesso funzionario qualche minuto prima a riprova che la donna era solita registrare le conversazioni private, anche all’insaputa dell’interlocutore.

Oltre ad aver girato video, all’interno dei palazzi, con una telecamera nascosta negli occhiali. Sangiuliano non ha negato della possibilità della nomina ma ha spiegato che era stata bloccata prima della firma finale, per possibili “conflitti di interesse”. Boccia lavorava infatti con diverse agenzie di comunicazione ed era vicina a diverse aziende, alcune delle quali avrebbero potuto partecipare al G7 della Cultura che si terrà in Campania.

2. SANGIULIANO-BOCCIA

Estratti dell’articolo di Alessandra Arachi per corriere.it

maria rosaria boccia pubblica biglietto volo con sangiuliano

(…) Lo stillicidio notturno dei post ha il suo apice con i biglietti dei viaggi fatti con Sangiuliano e organizzati dagli uffici del suo dicastero.

Con questi sembrerebbe che il ministro non abbia più appigli per difendersi, nonostante le rassicurazioni contenute nel comunicato pubblico destinato a tutta la stampa scritto dopo il colloquio con Meloni.

Nella storia di Instagram si vedono chiaramente le due carte d'imbarco, spedite il 15 luglio. Una ulteriore mail è stata invece mandata il 4 luglio per la trasferta del 23 luglio a Pompei con tanto di timing per la cerimonia di consegna delle chiavi della città.

Alla dama bionda di Pompei piace la suspense della notte. Ha trasformato il suo Instagram in un’arma letale. Le sue cartucce le tira fuori una per volta e le ultime volte preferisce farlo con le tenebre.

3. L'AMMISSIONE DI SANGIULIANO

Niccolò Carratelli per la Stampa - Estratti

maria rosaria boccia gennaro sangiuliano

(...) Sangiuliano ci tiene a precisare ai suoi che le prenotazioni «non le ha fatte la segreteria del ministero, ma io direttamente dal pc o dall'Ipad». Sa che sono già pronte interrogazioni parlamentari, che le opposizioni proveranno a inchiodarlo sull'uso improprio di risorse pubbliche. Come per quanto riguarda l'utilizzo dell'auto blu, «che non è un'auto blu, ma un'auto con tutela dei carabinieri, che devo usare per ogni spostamento per ragioni di sicurezza – sottolinea –. Lei ci è salita sempre e solo con me, mai da sola. Sempre per brevi tragitti, magari verso la stazione».

maria rosaria boccia pubblica biglietto viaggio a pompei

Le spiegazioni trascendono facilmente nello sfogo:

«Cosa credete che facesse Salvini con la Isoardi? E poi con la Verdini, anche prima di stabilizzare la loro relazione? E Franceschini con la De Biase, prima che diventasse sua moglie?».

Il paragone con le compagne di Franceschini e Salvini, però, suona come l'ammissione di un rapporto privato tra lui e Maria Rosaria Boccia. «È il motivo per cui abbiamo bloccato la sua nomina come consigliera per i grandi eventi. Aveva il curriculum e le carte in regola per svolgere quel ruolo, ma quando la nostra reciproca stima professionale è diventata un fatto privato, io per primo ho ritenuto di dover fermare tutto. Dovrebbero applaudirmi per questo».

(...) Resta l'amarezza per come è stato dipinto in questi giorni sui giornali, per le complicazioni nella vita privata e per la sofferenza provocata da questa storia. Che, inevitabilmente, è già finita: «La cosa si è interrotta e basta, non c'è altro da dire». O almeno questo è quello che lui spera.

