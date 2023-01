Giacomo Amadori per “La Verità”

Da giorni continua la lapidazione mediatica della professoressa di Viterbo colpevole di aver avuto il coraggio di riprendere un potente politico, Matteo Renzi, mentre si appartava in un autogrill con un altro personaggio con la scorta, l’ex dirigente dei servizi segreti Marco Mancini, e di aver inviato quelle immagini ai giornalisti.

La Procura di Roma l’ha indagata per il reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente e lei è stata costretta a difendersi come una criminale. Di certo, dopo il suo caso, nessun cittadino oserà più provare a mettere in discussione il potere.

Eppure la docente ha agito in modo genuino e senza immaginare i rischi che stava correndo, come dimostrano i tre audio inediti che pubblichiamo oggi sul sito della Verità. Risalgono al 24 dicembre 2020, data successiva agli scatti effettuati all’autogrill Feronia Est di Fiano Romano. La donna contatta un amico blogger per sapere se possa essere interessato allo «scoop» di cui non ha compreso l’importanza, non riconoscendo l’interlocutore dell’ex premier.

Nell’audio dice: «P. ti mando un vocale che faccio prima, allora ti invio delle foto di ieri che ho fatto all’area di servizio di Fiano Romano… mi ero fermata perché stavo portando su i miei genitori e mentre ero ferma lì e l’autogrill è chiuso c’è aperto un piccolo bar… e mentre stavo aspettando c’era già una macchina parcheggiata con autisti dopodiché è arrivata un Audi con vetri scuri, oscurati ho detto “Mmm, che sta succedendo?”».

Qui la voce si fa particolarmente squillante, quasi infantile: «E dall’Audi blu è spuntato fuori… Matteo Renzi. I ragazzi della scorta sono rimasti vicino alle macchine mentre Matteo Renzi con quest’altro che lì per lì mi era sembrato Verdini se non fosse che stesse in galera pensavo lui… si son messi a chiacchierare in disparte, io sono salita in macchina e ho fatto un po’ di foto, però ti dovessi dire… non so se possono interessarti».

L’amico risponde mostrando inizialmente interesse, ma soprattutto sorpresa: «V. va bene, mandamele vediamo un po’ se alla fine troviamo il modo di metterle perché no».

L’insegnante invia gli scatti e il blogger ringrazia. La donna chiede all’interlocutore se conosca «il tipo con cui parla» Renzi e il conoscente risponde negativamente. Anche la donna dice di non saperlo: «Aveva mascherina nera con tricolore su un lato». Riprende il blogger: «Me le tengo in archivio. Grazie. Potrà servire».

La professoressa riparte con il racconto: «Dopo 5 minuti che siamo ripartiti sono ripartiti anche loro… Renzi nella sua Audi con tanto di luci accese e lampeggianti blu sull’autostrada a 180 km/h». L’uomo commenta: «Il potere arrogante. Poltronifici. Ma non da scrivere troppo vago». La prof concorda: «No, certo». Pare che il clamoroso complotto, ordito da chissà chi, si areni al primo intoppo. La docente prova a non mollare: «Ma secondo me passate le feste esce fuori qualcosa». I conti non le tornano. L’amico le dà un suggerimento: «Mostra le foto a qualcuno. Rimpasto di governo». L’interlocutore potrebbe essere qualche politico. I due non sanno minimamente di avere di fronte un agente dei servizi segreti del calibro di Marco Mancini. E non sanno neppure bene che cosa fare di quelle immagini.

Tuttavia c’è chi in questi giorni insiste a proporre la vicenda dell’autogrill come una spy-story. Ma lo fa sbagliando i calcoli. Come ci ha confermato l’avvocato Luigi Panella, il difensore di Renzi e Mancini, le cui indagini difensive hanno in parte ispirato la trasmissione Non è l’Arena che domenica ha offerto ai suoi spettatori una ricostruzione suggestiva, ma fuorviante.

Il risultato è stato quello di insinuare dubbi, di far immaginare chissà quale disegno dietro ad alcune apparenti incongruenze nel racconto dell’insegnante viterbese, improvvisatasi fonte giornalistica. Massimo Giletti ha calcolato nella sua trasmissione la durata del viaggio da Roma, dove abitano i genitori della donna, sino al casello di Magliano Sabina, dove la famiglia è uscita con l’auto. Il tempo è stato misurato sia utilizzando Google maps che attraverso la prova su strada dei cronisti del programma.

Alla fine gli spettatori si sono persi in mezzo ai numeri. Per Google per coprire le tre tappe del percorso ci sarebbero voluti in tutto 77 minuti, a cui sono stati aggiunti 47 minuti di soste, spostando l’orario di arrivo al casello alle 17.44, quasi 50 minuti dopo l’ora indicata sulla ricevuta del Telepass. Un’incongruenza bella grossa. Nella prova su strada il tempo necessario per l’intero itinerario è sceso a 61 minuti e quindi la situazione è migliorata di circa un quarto d’ora.

Ma la presunta ricostruzione della professoressa era ancora sballata di almeno mezz’ora. Insomma o le soste non c’erano state o qualcosa non tornava. Ma Giletti non ha mai messo in dubbio che sia stata la docente a fotografare Renzi e Mancini. E allora? La verità è che né l’avvocato Panella, né il conduttore, probabilmente indotto in errore, hanno considerato che Google maps calcola la durata del percorso con il livello di traffico che c’è al momento dell’interrogazione.

L’avvocato Panella ci ha confermato di aver fatto fare le prove dai suoi consulenti nei giorni feriali e quindi con una circolazione normale. Ma quando l’insegnante si è messa in viaggio era in vigore la limitazione degli spostamenti da Regione a Regione e quindi la viabilità era sicuramente più scorrevole.

Di fronte alle nostre obiezioni l’avvocato Panella ha ribattuto: «Io non so che informazioni le abbiano dato ma il decreto legge 172 del 2020, il famoso decreto sul lockdown parziale dei giorni natalizi prevedeva una limitazione al trasferimento da una regione all’altra a partire dal giorno 24 dicembre il 23 dicembre era un giorno libero anzi era l’ultimo giorno nel quale ci si poteva trasferire liberamente da una Regione all’altra».

Ma il legale di Renzi e Mancini ha clamorosamente sbagliato decreto. Quello che interessa a noi è il 158 del 2 dicembre 2020 che recita: «Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome».

Avete letto bene: dal 21 dicembre, due giorni prima dell’incontro dell’autogrill. Per questo conviene rifare i conti con Google maps in orari serali o festivi e in questo modo si ottengono risultati equiparabili a quelli del 23 dicembre 2020. La prova? Ieri, poco prima delle nove del mattino, per l’app occorrevano 22 minuti (35 per il Google maps di Non è l’Arena, 28 nella prova su strada della stessa trasmissione) per andare dalla casa dei genitori della professoressa alla piazzola della prima sosta; da Settebagni all’autogrill ci volevano 11 minuti (14-12); da Feronia est al casello 21 (28-21).

Risultato finale: 54 minuti complessivi. Infine, se si chiedeva all’applicazione di calcolare il tempo necessario per fare l’intero percorso, senza stop intermedi, la risposta era 50 minuti. Domenica scorsa 49. Noi sappiamo che la donna era certamente a casa dei genitori alle 15.24 e che ha parlato circa 2 minuti al telefono. Potrebbe essere partita tra le 15.26 e le 15.30, e il casello è stato attraversato alle 16.55, almeno 85 minuti dopo.

Considerando i 54 minuti per compiere tutti gli spostamenti, le soste complessivamente possono essere durante ben oltre mezz’ora: solo qualche minuto in meno di quanto ricordasse la docente. Una discrepanza che non merita di diventare un caso nazionale. Purtroppo a partire da lunedì prima sul Corriere della sera e poi su Libero, hanno iniziato a circolare infografiche riferite solo ai dati di Google maps della trasmissione della 7 e non agli altri snocciolati in video.

Le tabelle con «il percorso dichiarato dalla donna» e «gli orari ricostruiti con Google maps» sono state lì messi l’una di fianco all’altra gettando ombre sul racconto. Ma la cosa buffa è che, nonostante i dati ingannevoli, l’avvocato Panella non mette in discussione i paletti posti da tabulati, celle telefoniche e dalla ricevuta del Telepass, ossia la partenza, l’arrivo, la presenza della donna nell’autogrill e l’orario delle foto registrato sul telefonino (tutte scattate tra le 16.21 e le 16.34), ma contesta solo la durata della sosta: «Noi cerchiamo di ragionare con i paletti che abbiamo e trovare una spiegazione plausibile. Se la professoressa avesse detto “io sono arrivata lì alle 16.21, ho fatto le foto perché ho riconosciuto Renzi e alle 16.34 ho preso e me ne sono andata” allora io non avrei detto né “a” né “ba” e avrei riferito a Renzi che le cose erano andate cosi».

Poi ha aggiunto: «I miei dati sono molto più simili ai suoi che non a quelli apparsi in tv. La cosa che con i miei numeri non riesco a spiegare è il narrato di una sosta di 40 minuti». Ma l’insegnante, non avendo timbrato cartellini, potrebbe essersi sbagliata di qualche minuto. Può essere crocifissa per questo? Intanto l’infografica ingannevole passa senza tener conto della situazione del traffico nell’emergenza pandemica, questione che sembra essere sfuggita sia ai legali che ai giornalisti che stanno portando avanti la tesi complottista.

