17 dic 2020 10:18

DAL CONTE CASALINO AL CONTE PAPALINO – IL SEGNO DELLA DISPERAZIONE DI "GIUSEPPI": NON SAPENDO PIÙ QUALI SANTI PREGARE, L’AVVOCATO DI PADRE PIO (TUTTO) ALLE 7:30 HA PUBBLICATO UN POST DI AUGURI A PAPA FRANCESCO, COME A OSTENTARE UN LEGAME CHE IN REALTÀ NON C’È MAI STATO - COSA NON SI FA PER SENTIRSI FORTE, IN UN MOMENTO DI GRANDE DEBOLEZZA...