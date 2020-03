23 mar 2020 11:19

IL CONTECASALINO "EMOZIONALE E DECISIONISTA" NON PIACE AI COMMENTATORI MA CONVINCE GLI ITALIANI - I NON DISCORSI NOTTURNI CREANO CONFUSIONE MA REGALANO PIÙ 'LIKE': IN UN GIORNO 500MILA FOLLOWER IN PIÙ PER 'GIUSEPPI'- IL BRACCIO ARMATO DEI SOCIAL È DARIO ADAMO, IL SOCIAL MEDIA MANAGER ORIGINARIO DI CALTANISSETTA CHE HA IMPARATO L’ARTE ALLA CASALEGGIO ASSOCIATI…